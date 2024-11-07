Окупанти планують знищити маріупольський храм, що ввійшов до Книги рекордів України

Маріупольський храм святого Петра Могили – унікальна споруда, що увійшла до Книги рекордів України як єдиний храм у світі, повністю оздоблений петриківським розписом

Загарбники вирішили «привести храм до відповідності канонам РПЦ»

Російські окупанти продовжують знищувати культурні та історичні пам’ятки в Маріуполі. Цього разу під загрозою опинився храм святого Петра Могили та собор Успіння пресвятої Богородиці. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

У відомстві наголосили, що маріупольський храм святого Петра Могили – унікальна споруда, що увійшла до Книги рекордів України як єдиний храм у світі, повністю оздоблений петриківським розписом. Орнаментальний стиль, виконаний львівською художницею Ольгою Черьомушкіною, робить будівлю важливим символом української культурної спадщини.

Такий вигляд має маріупольський храм святого Петра Могили під час російської окупації фото: Маріупольська міська рада

Як повідомляє Маріупольська міська рада, російські окупанти вирішили «привести храм до відповідності канонам Російської православної церкви». Для цього прибули так звані «православні волонтери».

«Руйнування маріупольського храму святого Петра Могили й собору Успіння пресвятої Богородиці – це відвертий акт культурного геноциду. Окупанти цілеспрямовано знищують нашу культурну спадщину, маючи намір стерти все, що формує українську ідентичність. Прагнення змінити унікальне оздоблення храму відповідно до канонів РПЦ є прямою спробою витіснити українську культуру та нав’язати нам чужі цінності. Цей храм, який був духовною підтримкою для маріупольців у найскладніші часи, тепер перетворюється на інструмент ворожої пропаганди. Рішуче засуджую такі варварські дії й наголошую: Україна завжди боротиметься за збереження своїх культурних символів. Незаконна «переробка» храмів не зітре нашої пам’яті й не зруйнує нашого зв’язку з власною історією», – заявив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Храм святого Петра Могили у Маріуполі фото: Маріупольська міська рада

У відомстві нагадали, що станом на зараз у Маріуполі ворог вже знищив низку історичних об’єктів: драматичний театр; готель «Спартак»; Реальне училище Василя Гіацинтова; синагогу; найстарішу школу міста – колегіум № 1, побудований у 1894 році.

Раніше в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знищили монументальні панно, що були створені в 1990 році в одній з міських шкіл.