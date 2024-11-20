Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Поплавський розкрив секрет, як йому вдається гарно виглядати у 75

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Молодість — це стан душі», – Михайло Поплавський

Легендарний «співаючий ректор» відкладає святкування ювілею до перемоги над рашистами. А поки ділиться секретами, які пізнав сам за своє життя

«Співаючий ректор» Михайло Поплавський, що готується до свого 75-річного ювілею, в розгорнутому інтерв'ю газеті Факти розкрив секрет своєї гарної форми та розповів, звідки бере життєву енергію в такий непростий час.

«Те, як я виглядаю, – це багаторічний спосіб життя. Я стараюся добре висипатися при температурі 16-17 градусів, вмиваюся   холодною водою, зранку за китайським методом випиваю стакан гарячої води 50-60 градусів, яка є виключно з криниці зі свого рідного села. Три варених яйця на сніданок без жовтка.  Вживаю лише екологічно чисті продукти зі своєї молочно-товарної ферми -бичачі яйца, кістковий мозок з молодої телятинки, п'ю сироватку або кефір на ніч», регулярно проходжу  процедури реоферезу -це метод очищення крові, який застосовується для покращення мікроциркуляції та обміну речовин у тканинах, знижує рівень загального холестирину тощо і плазмаферезу. Це  cучасний спосіб очищення крові від хвороботворних токсичних речовин, кров поділяється на плазму та кров'яні тіла. Ще я багато ходжу і не рекомендую в поважному віці бігати як придурки – це велике навантаження на серцево-судинну систему організму, ну і звичайно підтримую сексуальну енергію. А ще відношусь до всього філософськи: не беру дурного в голову і важкого в руки», – розповів Поплавський.За його словами, нині він живе сьогодняшнім днем.

«Минуле нам непідвладне, що буде завтра – не знаємо. Це прийшло з початком великої війни. Зараз як: прокинувся, став на дві ноги – значить живий, і слава Богу! А далі - на роботу», – каже він.

8 фото
На весь екран

Поплавський додає, що він щаслива людина, і це теж складова його вигляду.

«Насправді, виявилося, для щастя багато не треба. Моя формула щастя вже запатентована. Емоційний інтелект із творчо-прикладним характером починає і виграє! Це незгасаючий запал, сила духу і дії в досягненні поставленої мети, яка стала українським шляхом довжиною в життя. Це саме те, чому ми вчимо наших студентів - філософії лідерів, філософії переможців, вірі в себе та любові до своєї професії.  Віра - це магія. Я вірив і пишаюся сьогодні  самим успішним проєктом мого життя - Університетом культури», – розповів «співаючий ректор».

А ще він каже, що в житті важливо бути самим собою та спрймати людей такими, як вони є.

«Мені не цікаво, хто про мене що думає і говорить. Головне, що я сприймаю людей такими, які вони є. Я завжди був самим собою, не намагався себе переробити. Потрібно пізнати себе і знайти свій унікальний український шлях. Це і є успіх! Вірте в себе. Мрійте масштабно. Впевнено йдіть до своєї мети. Удача любить наполегливих! Моя мрія зараз - максимально встигнути за життя створити більше національних проєктів і залишити хороший слід на землі!», – каже Поплавський.

Теги: культура Михайло Поплавський шоу-біз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Куліш і Лесь Курбас
Винні у любові до України. Трагічний листопад 1937 року
4 листопада, 08:33
Євген Нищук, гендиректор театру імені Франка: «Україна – це країна великих можливостей, і вона має так продюсуватися»
«Конотопська відьма» на експорт. Євген Нищук – про місію відкривати світу нову Україну
8 листопада, 06:00
Пані Рот пройшлася вулицями історичного центру Одеси
В Одесу із візитом прибула німецька міністерка з культури
30 жовтня, 16:24
Знайдено вальс, який, ймовірно, належав польському композитору Фредерику Шопену
У Нью-Йорку знайдено втрачений 200 років тому вальс Шопена
29 жовтня, 17:53
Ввечері 28 жовтня російська ракета влучила в Держпром у Харкові
Ракета влучила в унікальну пам'ятку Харкова: експерти звернулися до ЮНЕСКО
1 листопада, 12:44
Гастролі балетної трупи Дніпровського театру опери та балету відбудуться в США
Поширюють російську культуру? Дніпровський театр опери та балету втрапив у скандал
1 листопада, 20:16
Андрія Кравченка просуває колишній директор кумира «вовчиць»
«Двійник Винника» визнав: його просуває колишній директор кумира «вовчиць»
6 листопада, 16:34
Нардепка підтримує, аби українські жінки з 18 років проходили як і чоловіки – базову військову підготовку або йшли на військову кафедру
«Змусить думати про виїзд закордон». Нардепка відреагувала на заклики щодо мобілізації жінок
7 листопада, 21:40
Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
Зеленський нагородив українських митців у День працівників культури
9 листопада, 13:43

Шоу-біз

Поплавський розкрив секрет, як йому вдається гарно виглядати у 75
Поплавський розкрив секрет, як йому вдається гарно виглядати у 75
Акторка Малкова вперше розповіла про домагання від легенди радянського та українського кіно
Акторка Малкова вперше розповіла про домагання від легенди радянського та українського кіно
«Молоковоз наїде». У мережі спалахнула дискусія щодо неоднозначної фрази Тіни Кароль
«Молоковоз наїде». У мережі спалахнула дискусія щодо неоднозначної фрази Тіни Кароль
Лідер гурту «Бумбокс» відмовився від престижної міжнародної премії
Лідер гурту «Бумбокс» відмовився від престижної міжнародної премії
За чий кошт встановлено пам'ятник Миколі Мозговому? Донька композитора розсекретила ім'я благодійниці
За чий кошт встановлено пам'ятник Миколі Мозговому? Донька композитора розсекретила ім'я благодійниці
Монатік та оперна діва виконали хіти Миколи Мозгового. Як це було: фото та відео з Палацу «Україна»
Монатік та оперна діва виконали хіти Миколи Мозгового. Як це було: фото та відео з Палацу «Україна»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 листопада: ситуація на фронті
44K
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
44K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 листопада 2024
23K
За 2024 рік в Саудівській Аравії страчено рекордну кількість іноземців
11K
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна

Новини

У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 14:26
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 06:00
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua