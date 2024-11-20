Поплавський розкрив секрет, як йому вдається гарно виглядати у 75

Легендарний «співаючий ректор» відкладає святкування ювілею до перемоги над рашистами. А поки ділиться секретами, які пізнав сам за своє життя

«Співаючий ректор» Михайло Поплавський, що готується до свого 75-річного ювілею, в розгорнутому інтерв'ю газеті Факти розкрив секрет своєї гарної форми та розповів, звідки бере життєву енергію в такий непростий час.

«Те, як я виглядаю, – це багаторічний спосіб життя. Я стараюся добре висипатися при температурі 16-17 градусів, вмиваюся холодною водою, зранку за китайським методом випиваю стакан гарячої води 50-60 градусів, яка є виключно з криниці зі свого рідного села. Три варених яйця на сніданок без жовтка. Вживаю лише екологічно чисті продукти зі своєї молочно-товарної ферми -бичачі яйца, кістковий мозок з молодої телятинки, п'ю сироватку або кефір на ніч», регулярно проходжу процедури реоферезу -це метод очищення крові, який застосовується для покращення мікроциркуляції та обміну речовин у тканинах, знижує рівень загального холестирину тощо і плазмаферезу. Це cучасний спосіб очищення крові від хвороботворних токсичних речовин, кров поділяється на плазму та кров'яні тіла. Ще я багато ходжу і не рекомендую в поважному віці бігати як придурки – це велике навантаження на серцево-судинну систему організму, ну і звичайно підтримую сексуальну енергію. А ще відношусь до всього філософськи: не беру дурного в голову і важкого в руки», – розповів Поплавський.За його словами, нині він живе сьогодняшнім днем.

«Минуле нам непідвладне, що буде завтра – не знаємо. Це прийшло з початком великої війни. Зараз як: прокинувся, став на дві ноги – значить живий, і слава Богу! А далі - на роботу», – каже він.

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Поплавський додає, що він щаслива людина, і це теж складова його вигляду.

«Насправді, виявилося, для щастя багато не треба. Моя формула щастя вже запатентована. Емоційний інтелект із творчо-прикладним характером починає і виграє! Це незгасаючий запал, сила духу і дії в досягненні поставленої мети, яка стала українським шляхом довжиною в життя. Це саме те, чому ми вчимо наших студентів - філософії лідерів, філософії переможців, вірі в себе та любові до своєї професії. Віра - це магія. Я вірив і пишаюся сьогодні самим успішним проєктом мого життя - Університетом культури», – розповів «співаючий ректор».

А ще він каже, що в житті важливо бути самим собою та спрймати людей такими, як вони є.

«Мені не цікаво, хто про мене що думає і говорить. Головне, що я сприймаю людей такими, які вони є. Я завжди був самим собою, не намагався себе переробити. Потрібно пізнати себе і знайти свій унікальний український шлях. Це і є успіх! Вірте в себе. Мрійте масштабно. Впевнено йдіть до своєї мети. Удача любить наполегливих! Моя мрія зараз - максимально встигнути за життя створити більше національних проєктів і залишити хороший слід на землі!», – каже Поплавський.