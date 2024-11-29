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Чи потрапить площа Свободи у Харкові до Списку всесвітньої спадщини? Мер Терехов повідомив позицію ЮНЕСКО

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи потрапить площа Свободи у Харкові до Списку всесвітньої спадщини? Мер Терехов повідомив позицію ЮНЕСКО
Площа Свободи розташована у Дзержинському районі Харкова
фото з відкритих джерел

Мер Терехов: «ЮНЕСКО готова фінансувати експертні висновки, які допомагатимуть формувати номінаційне досьє»

ЮНЕСКО готова фінансувати експертні висновки, які допомагатимуть формувати номінаційне досьє для внесення всього ансамблю площі Свободи у Харкові до Списку всесвітньої спадщини. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

Наразі до списку світової культурної спадщини входить розташована на площі Свободи будівля Держпрому, яка постраждала від російського авіаудару.

Увечері 28 жовтня російська ракета влучила в Держпром у Харкові
Увечері 28 жовтня російська ракета влучила в Держпром у Харкові
фото: Харківська ОВА

«У мене особливе ставлення до цієї унікальної будівлі, бо мій дід її будував. У Держпром було два влучання − одне пряме, а другий приліт був поруч, але уламки теж зачепили будівлю, вибито вікна. Нагадаю, що під час Другої світової окупанти намагалися зруйнувати Держпром, але не змогли», – зауважив мер.

Терехов додав, що ЮНЕСКО допоможе формувати номінаційне досьє для внесення всього ансамблю площі Свободи у Харкові до Списку всесвітньої спадщини.

«Я бачу візуально, що будівлю можна відбудувати. Я ініціював перемовини з представниками ЮНЕСКО, ця організація миттєво відгукнулася, і на наступний день уже провели консультації. ЮНЕСКО готова фінансувати експертні висновки, які допомагатимуть формувати номінаційне досьє для внесення всього ансамблю площі Свободи до Списку всесвітньої спадщини. Місто-побратим Варшава теж готове долучитися до роботи з відновлення», – наголосив мер Харкова.

Нагадаємо, що російські окупанти, 28 жовтня, увечері запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу було пошкоджено історичний обрис – Будинок Державної промисловості.

Згодом українські експерти з охорони памʼяток звернулись до ЮНЕСКО через влучення ракети в будівлю Держпрому в Харкові. Звернення було оприлюднено на ІV Міжнародній конференції «Культурна спадщина: захист культурних кордонів».

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Теги: Харків ЮНЕСКО культурна спадщина Ігор Терехов

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