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Науковиця випадково знайшла втрачений рукопис опери українського композитора в Лісабоні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Прем’єра відбулася за підтримки Міністерства закордонних справ України

У Києві 11 листопада в залі Дипломатичної академії України відбулася світова прем’єра першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт», яка вважалася втраченою. Про це повідомив Укрінформ. 

Бортнянський – український бароковий композитор, співак і диригент, який народився у 1751 році в Глухові. Свою першу оперу «Креонт» він написав у 25 років у Італії. Цей твір став підсумком навчання у відомого італійського композитора Бальтасаре Ґалуппі. Прем’єра відбулась у Венеції в театрі Сан-Бенедетто у 1776 році, однак рукописна партитура твору зникла і понад 200 років опера вважалася втраченою.

Нещодавно рукопис знайшла музикознавиця Ольга Шуміліна в архіві бібліотеки Аджуда (Лісабон), де зберігаються рукописні колекції португальського королівського двору.

«Я шукала не Бортнянського, а втрачену оперу Максима Березовського, творчість якого досліджую. Ці композитори – сучасники, вони творили в одну епоху, відповідно, їхні твори можуть перебувати в одних архівах. І дуже добре, що вона знайшлася саме в архіві Португалії, тому що якби вона відшукалася в Росії (а там дуже багато матеріалів Бортнянського, оскільки він мешкав у Санкт-Петербурзі і очолював петербурзька придворну капелу), думаю сьогодні цієї прем’єри б не було», – розповіла музикознавиця, докторка мистецтвознавства, викладачка Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка Ольга Шуміліна. 

Прем’єра відбулася за підтримки Міністерства закордонних справ України, під патронатом ЮНЕСКО, який особисто надала генеральна директорка Одрі Азулє, а також під патронатом загальноєвропейської федерації асоціацій Європа Ностра, що відповідає за збереження Європейської культурної спадщини.

«Війна іде не лише на передовій, йде ще і гібридна війна, коли наш східний сусід намагається знищити не лише територію, а й нашу самоідентичність, духовність, культуру. Ми повертаємо світу першу оперу одного із засновників професійної української музики, композитора європейського рівня, який значно вплинув на розвиток світової музичної культури – Дмитра Бортнянського», – зазначив  автор проєкту «Повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт», народний артист України, диригент Національної опери України Герман Макаренко.

Нагадаємо, у сховищі бібліотеки та музею Моргана в Нью-Йорку виявили невідомий раніше вальс. Він, ймовірно, належить польському композитору Фредерику Шопену. Рідкісний рукопис датований періодом між 1830 і 1835 роками.

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Теги: війна Європа гібридна війна ЮНЕСКО навчання артист співак народний артист

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