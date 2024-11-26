Верховний суд підтвердив заборону УПЦ МП користуватися Спасо-Преображенським собором
Провадження у справі тривало понад півтора року
Верховний Суд підтвердив, що Московська церква в Україні не має права користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Так, 26 листопада суд відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії Московської церкви щодо права користування собором XI століття. Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» назвав це рішення «історичним».
Загалом провадження у справі було відкрито ще в березні 2023 року, справу розглядали суди різних інстанцій.
Нагадаємо, зі Спасо-Преображенського собору Чернігова, що є найстарішим храмом міста, у жовтні минулого року була вилучена російська імперська символіка – ікона останнього російського імператора Миколи II та його сім’ї.
Раніше патріарх Кирило благословив російську армію на війну та вбивства українців.
До слова, у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Внаслідок обстрілу серйозні ушкодження отримав Спасо-Преображенський кафедральний собор.
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