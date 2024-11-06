Головна Новини
search button user button menu button

7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свято та традиції 7 листопада
Фото: glavcom.ua

В цей день не можна ледарювати

7 листопада, Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти. Віряни вшановують пам'ять святих 33 мучеників в Мелітині.

Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти

7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Припадає на перший четвер листопада. Започаткований ЮНЕСКО. Мета цього дня – привернути увагу до проблем насильства та булінгу серед дітей та молоді в освітніх закладах і сприяти створенню безпечних умов навчання, де панує повага, підтримка та довіра. Основна тема цього дня – об'єднання зусиль суспільства, педагогів, батьків та учнів, аби зупинити насильство, фізичний, вербальний та емоційний булінг, а також кібербулінг. ЮНЕСКО підкреслює, що насильство та булінг у школах можуть мати руйнівні наслідки для емоційного, психічного та соціального розвитку дітей і підлітків, впливаючи на їх успішність, самооцінку та довготривале благополуччя.

Всесвітній день відповідального туризму

7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Цей день засновано Міжнародною організацією медичної фізики (IOMP) 2013 року, щоб підвищити обізнаність про важливість медичної фізики та роль медичних фізиків у сучасній медицині. Дата обрана на честь дня народження Марії Кюрі, відомої вченої-фізика та хіміка, яка зробила значний внесок у дослідження радіоактивності.

Міжнародний день інуїтів

7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Це свято було започатковано, щоб вшанувати культуру, історію та права інуїтів – корінного народу Арктичного регіону. Інуїти живуть на територіях Канади, Гренландії, Аляски (США) та Чукотки (Росія). День ініційовано Міжнародною радою інуїтів (Inuit Circumpolar Council, ICC), що є міжнародною організацією, яка об'єднує інуїтів різних країн для захисту їхніх прав та культурної ідентичності.

Міжнародний день стаута

Припадає на перший четвер листопада. Його започаткували любителі стаута для вшанування цього особливого виду пива, відомого своїм темним кольором, насиченим смаком та багатою історією. Стаут – це темне пиво, яке вирізняється насиченим смаком, нотками шоколаду, кави, смаженого солоду і, часом, карамелі. Історично, стаут походить від портеру (іншого типу темного пива), але з часом став окремим стилем. Найвідоміші види стаута – це ірландський (або сухий) стаут, імперський стаут, вівсяний стаут, молочний стаут і шоколадний стаут. Кожен із них має свій унікальний смаковий профіль, залежно від використовуваних інгредієнтів та методів варіння.

Міжнародний день проєктного менеджера

7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Святкується в перший четвер листопада. Це професійне свято створене, щоб відзначити важливу роль проєктних менеджерів у бізнесі, технологіях, будівництві, IT, і багатьох інших галузях. Мета цього дня — підкреслити цінність проєктного менеджменту, відзначити внесок професіоналів, які ведуть проєкти до успішного завершення, і підвищити обізнаність про навички та зусилля, необхідні для управління проєктами.

Яке церковне свято 7 листопада

7 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих 33 мучеників в Мелітині. Вони були християнськими священниками та місіонерами, які жили в перші століття нашої ери. Вони були замучені за віру в Ісуса Христа під час правління римського імператора Діоклетіана. Ця подія відбулася в місті Мелітіна, що знаходиться в сучасній Туреччині. Мученики були змушені вибирати між вірністю Христу та відмовою від його вчення. Вони відмовилися поклонятися язицем і богам римського пантеону, що призвело до їхнього арешту та страти. Їхні мученицькі подвірки стали символом віри та стійкості у вірі. Ця історія нагадує про важке становище ранніх християн і їхню відданість вірі, незважаючи на переслідування та небезпеку.

Читайте також: Церковний календар на жовтень 2024 року

Що не можна робити сьогодні

  • Вагітній жінці забороняється перекушувати під час руху.
  • Не слід ледарювати, лежати в ліжку весь день. 
  • Не можна лихословити, сваритися, лаятися.

Народні прикмети і традиції

  • ожеледь – така погода ще довго триматиметься;
  • йде сніг, а земля волога – чекайте на великий урожай жита наступного року;
  • голосно кричать галки – буде снігопад;
  • дуже сильний сніг – навесні будуть великі повені.

Пам’ятні дати

  • 1708 рік – український гетьман Іван Мазепа з частиною свого війська з'єднується з військами шведського короля Карла XII біля села Гірки;
  • 1788 рік – козаки під орудою Антона Головатого завойовують османську фортецю Очаків;
  • 1909 рік – у Львові створюють Український Студентський Союз;
  • 1918 рік – початок третього наступу більшовиків на Україну;
  • 1919 рік – в Ізяславі УНР і Польська Республіка підписують протокол про встановлення демаркаційної лінії між українськими й польськими військами;
  • 1920 рік – за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнає незалежність УНР;
  • 1928 рік – в Харкові офіційно відкривають Держпром – перший український та європейський хмарочос;
  • 1940 рік – У Канаді створюють Комітет українців Канади – КУК;
  • 1941 рік – Люфтваффе топить теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя;
  • 1951 рік – у Києві починає роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;
  • 1967 рік – Генеральна Асамблея ООН приймає Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок;
  • 1990 рік – розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари;
  • 2000 рік – Джордж Вокер Буш стає президентом США;
  • 2009 рік – британський боксер-суперваговик Девід Хей перемагає Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета.

Читайте також:

Теги: росія історія земля армія незалежність ЮНЕСКО Вірменія навчання урожай булінг снігопад традиції Іван Мазепа свято провокація погода календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відомо, що Samsung продовжує продавати техніку в РФ за «сірими схемами», попри заяви про припинення діяльності на території країни
Чому Samsung досі працює в Росії? Дипломат пояснив позицію офіційного Сеула
Вчора, 18:30
Держдеп США заявив, що у Молдові вибори пройшли демократично
Держдеп США заявив, що Росії не вдалось зірвати демократичні вибори у Молдові
4 листопада, 22:48
Сікорський запропонував Україні зброю в кредит
«Купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте» – Сікорський про зброю для України
2 листопада, 00:12
Згідно з оцінками США, Південної Кореї та України, цього місяця до Росії прибули близько 3 тис. північнокорейських військових
Непідготовлені й ослаблі. WSJ передбачає, яких військових надала КНДР для Росії
27 жовтня, 13:43
Для Північної Кореї навчання в РФ і навіть участь у бойових діях у будь-якій ролі – це досвід, а також інструмент тиску на Захід
Проблема Північної Кореї вирішується одним із трьох способів
25 жовтня, 16:59
Удар росіян по Криворіжжі
Росіяни атакували Кривий Ріг балістикою, є постраждалі
21 жовтня, 01:04
У Києві нічні заморозки не відступають: якої погоди очікувати на вихідних
У Києві нічні заморозки не відступають: якої погоди очікувати на вихідних
19 жовтня, 07:26
Від України зараз вимагають поступитися територіями (й людьми), можливим членством у НАТО
Від України вимагають поступитися територіями. А що пропонують натомість?
11 жовтня, 15:12
Який стан повітря у столиці: екологи проаналізували вміст шкідливих речовин
Який стан повітря у столиці: екологи проаналізували вміст шкідливих речовин
7 жовтня, 08:49

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
74K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
18K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
13K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua