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Уряд удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Уряд удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців
Уряд збільшить компенсації людям, які розміщують у себе переселенців
фото з відкритих джерел

Компенсацію за прихисток переселенців збільшать до 900 гривень

Кабінет міністрів має намір удвічі збільшити компенсацію тим людям, які прихистили внутрішніх переселенців. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірини Верещук на преспідході у Миколаєві.

«Ми обговорили питання внесення змін до постанов, а це вже юрисдикція Кабінету міністрів України. Коли ми говоримо про те, що люди чекають, що програма «Прихисток» буде працювати, вона буде працювати настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими як компенсація від держави, щоб люди розмістили у себе чергових переселенців», – зазначила вона.

Зазначимо, на сьогодні ті, хто прихистив у себе переселенців, щомісяця отримують компенсацію в розмірі 450 гривень.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ через заборгованості, а також зупиняти їхнє надання.

Раніше уряд оновив перелік громад для виплати допомоги переселенцям.

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Теги: ЖКГ гроші переселенці

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