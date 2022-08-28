Уряд удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців

Компенсацію за прихисток переселенців збільшать до 900 гривень

Кабінет міністрів має намір удвічі збільшити компенсацію тим людям, які прихистили внутрішніх переселенців. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірини Верещук на преспідході у Миколаєві.



«Ми обговорили питання внесення змін до постанов, а це вже юрисдикція Кабінету міністрів України. Коли ми говоримо про те, що люди чекають, що програма «Прихисток» буде працювати, вона буде працювати настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими як компенсація від держави, щоб люди розмістили у себе чергових переселенців», – зазначила вона.

Зазначимо, на сьогодні ті, хто прихистив у себе переселенців, щомісяця отримують компенсацію в розмірі 450 гривень.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ через заборгованості, а також зупиняти їхнє надання.

Раніше уряд оновив перелік громад для виплати допомоги переселенцям.