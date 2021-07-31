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    Уряд Австралії назвав умову відкриття кордонів

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    Австралія назвала умову відкриття кордонів - Уряд Австралії назвав умову відкриття кордонів
    Австралія назвала умову відкриття кордонів
    Фото з відкритих джерел

    В Австралії за весь час пандемії виявили трохи більше ніж 34 тисяч хворих на коронавірус

    Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що перед тим, як розглянути можливість відкриття кордонів, Австралії доведеться вакцинувати 80% дорослого населення від Covid-19. Про це повідомляє The Guardian.

    Оголосивши про чотирьохетапний план скасування коронавірусних обмежень, Моррісон висловив упевненість, що до кінця року може бути вакциновано 70% населення.

    Поки що лише 18% дорослого населення країни повністю вакциновані.

    В Австралії за весь час пандемії виявили трохи більше ніж 34 тисяч хворих на коронавірус, зафіксовано лише 924 летальних випадки.

    Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

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    Теги: населення час коронавірус
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    Уряд Австралії назвав умову відкриття кордонів