Уряд Австралії назвав умову відкриття кордонів

В Австралії за весь час пандемії виявили трохи більше ніж 34 тисяч хворих на коронавірус

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що перед тим, як розглянути можливість відкриття кордонів, Австралії доведеться вакцинувати 80% дорослого населення від Covid-19. Про це повідомляє The Guardian.

Оголосивши про чотирьохетапний план скасування коронавірусних обмежень, Моррісон висловив упевненість, що до кінця року може бути вакциновано 70% населення.

Поки що лише 18% дорослого населення країни повністю вакциновані.

В Австралії за весь час пандемії виявили трохи більше ніж 34 тисяч хворих на коронавірус, зафіксовано лише 924 летальних випадки.

Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

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