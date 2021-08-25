МОЗ закликав батьків вакцинувати дітей до початку навчального року

У міністерстві зазначили, що попри те, що регіони забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень діти отримують захист від 10 інфекційних захворювань

У Міністерстві охорони здоров'я закликали батьків зробити дітям необхідні планові щеплення до початку нового навчального року. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«У новій інформаційній кампанії Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликають українських батьків зробити дітям необхідні планові щеплення до початку нового навчального року», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень діти отримують захист від 10 інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Держава закуповує всі вакцини, які входять до Національного календаря профілактичних щеплень. Тож батькам потрібно тільки звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб зробити щеплення дитині, зазначили в МОЗ.

У міністерстві зазначили, що попри те, що регіони забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За даними Центру громадського здоров’я, на кінець червня цього року тільки 38 % дітей у віці 6 років були вакциновані від поліомієліту і 31,6% – від дифтерії та правця.

«Пандемія негативно позначається на темпах рутинної вакцинації, і така ситуація склалася в багатьох країнах світу. Але минулий рік показав, що навіть на піку захворюваності на Covid-19 ми можемо мати високий рівень охоплення щепленнями від вакцинокерованих хвороб», – сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

До слова, МОЗ нагадало батькам, які довідки потрібні дітям для школи.

Додамо, що в Україні хочуть карати за фальшиві довідки про щеплення.