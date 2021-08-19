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    «У нас безпечно!». МОЗ пропонує яскраві стікери офісам з вакцинованим персоналом

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    МОЗ розробило стікери для щеплених від коронавірусу колективів - «У нас безпечно!». МОЗ пропонує яскраві стікери офісам з вакцинованим персоналом
    МОЗ розробило стікери для щеплених від коронавірусу колективів
    Фото: МОЗ

    Вакциновані колективи можуть розклеїти у себе наклейки з написами «Ми вакциновані від Covid-19», «У нас безпечно!», «Давай і ти!»

    Міністерство охорони здоров'я України пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом. Це може стосуватися кафе, ресторанів та будь-яких підприємств. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «Відзначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від Covid-19», – йдеться в повідомленні.

    Завантажити та роздрукувати наклейки можна за посиланням.

    Таким чином, вакциновані колективи можуть розклеїти у себе наклейки з написами «Ми вакциновані від Covid-19», «У нас безпечно!», «Давай і ти!».

    «Якщо у вашій організації є більше 50 охочих вакцинуватися – вас може прищеплювати мобільна бригада. Запис за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19», – додали в міністерстві.

    До слова, із 19 до 24 серпня у столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від Covid-19.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

    Кияни позитивно оцінили ідею міської влади облаштувати мобільні пункти вакцинації та роблять там щеплення від коронавірусу. Сьогодні кияни щеплюються самі і везуть родичів.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація робота коронавірус
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    «У нас безпечно!». МОЗ пропонує яскраві стікери офісам з вакцинованим персоналом