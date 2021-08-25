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    Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19

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    Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19 - Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19
    Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19
    Фото: посольство Швейцарії в Україні

    Швейцарія виділила на гуманітарну допомогу 6,7 млн швейцарських франків

    Швейцарія передала Україні 1,5 млн експрес–тестів на Covid–19. Про це повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні.

    «Голова Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ «Станиця Луганська» передав 1,5 млн антиген-тестів на Covid-19», – йдеться в повідомленні.

    Швейцарія виділила на гуманітарну допомогу 6,7 млн швейцарських франків (196 млн грн, – ред.).

    «Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування», – йдеться в повідомленні.

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    Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19
    Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19
    Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19
    Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19
    Фото: посольство Швейцарії в Україні

    До слова, уряд Швейцарії зняв обмеження на в'їзд в країну для українських туристів.

    Для в'їзду до Швейцарії необхідно пред'явити:

    • сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози пройшло 14 днів) вакцинами Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria / Covishield), Janssen / Johnson & Johnson, Sinopharm / BIBP, Sinovac (CoronaVac);
    • негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до в'їзду;
    • негативний результат тесту на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду;
    • підтвердження про те, що перехворіли Covid-19 протягом останніх шести місяців і одужали.

    При цьому наголошується, що для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними штамами коронавірусу і перебували на території цих регіонів понад 10 днів і не щеплені або не можуть довести, що за останні шість місяців хворіли Covid-19, передбачено 10-денний карантин.

    Для того, щоб відправитися до Швейцарії літаком, слід завчасно заповнити в’їзний онлайн-формуляр.

    Теги: Швейцарія КПВВ карантин уряд населення коронавірус
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    Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19