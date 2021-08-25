Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн експрес-тестів на Covid-19

Швейцарія виділила на гуманітарну допомогу 6,7 млн швейцарських франків

Швейцарія передала Україні 1,5 млн експрес–тестів на Covid–19. Про це повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні.

«Голова Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ «Станиця Луганська» передав 1,5 млн антиген-тестів на Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Швейцарія виділила на гуманітарну допомогу 6,7 млн швейцарських франків (196 млн грн, – ред.).

«Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування», – йдеться в повідомленні.

До слова, уряд Швейцарії зняв обмеження на в'їзд в країну для українських туристів.

Для в'їзду до Швейцарії необхідно пред'явити:

сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози пройшло 14 днів) вакцинами Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria / Covishield), Janssen / Johnson & Johnson, Sinopharm / BIBP, Sinovac (CoronaVac);

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до в'їзду;

негативний результат тесту на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду;

підтвердження про те, що перехворіли Covid-19 протягом останніх шести місяців і одужали.

При цьому наголошується, що для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними штамами коронавірусу і перебували на території цих регіонів понад 10 днів і не щеплені або не можуть довести, що за останні шість місяців хворіли Covid-19, передбачено 10-денний карантин.

Для того, щоб відправитися до Швейцарії літаком, слід завчасно заповнити в’їзний онлайн-формуляр.