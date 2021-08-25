Одна з європейських країн визнала українські Covid-сертифікати

Кожна країна ЄС, попри рекомендації Брюсселя, сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати

МЗС запевняє, що працює над збільшенням свободи і безпеки подорожей українців

Уряд Мальти визнав українські цифрові Covid-сертифікати, рішення було прийнято згідно з рекомендацією ЄС. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від Covid-19, згідно з рекомендацією ЄС», – заявив міністр.

Він також додав, що МЗС працює над збільшенням свободи і безпеки подорожей українців.

Як відомо, кожна країна ЄС сама визначатиме, чи визнавати українські Covid-сертифікати.

До слова, 25 серпня Чехія відкрилася для українських туристів.

Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Нагадаємо, Євросоюз офіційно визнав відповідність українських Covid-сертифікатів у застосунку «Дія» європейським.

Як раніше повідомлялося, ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).