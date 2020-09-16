Уряд Ірландії вийшов з карантину після негативного тесту у міністра



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За останню добу в Ірландії виявили 357 нових заражень

Підозра на коронавірус у міністра охорони здоров’я не підтвердилася

Уряд Ірландії вийшов з карантину після того, як підозра на коронавірус у міністра охорони здоров’я не підтвердилася. Про це повідомила пресслужба уряду, пише Reuters.

Нагадаємо, 15 вересня міністр охорони здоров’я Стефен Доннелі повідомив, що почувається зле, та здав тест на коронавірус.

«Перед цим вранці він був присутній на загальному засіданні уряду. З міркувань обережності усі колеги вирішили самоізолюватися. У підсумку тест Доннелі виявився негативним», – йдеться у повідомленні.

За останню добу в Ірландії виявили 357 нових заражень. Востаннє вищі добові показники реєстрували наприкінці квітня.

Водночас, на відміну від низки країн Європи, Ірландія поки не наблизилася до своїх рекордів «першої хвилі» епідемії - понад 1000 хворих за добу.