В Ірландії весь уряд збирається самоізолюватися через підозру коронавірусу в одного з міністрів



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За останню добу в країні виявили 357 нових заражень. Востаннє вищі добові показники реєстрували наприкінці квітня

Міністр охорони здоров’я Стефен Доннелі повідомив, що почувається зле, лікарі порадили здати тест на коронавірус

В Ірландії всі члени уряду збираються самоізолюватися через підозру коронавірусу у міністра охорони здоров’я. Про це повідомляє Irish Times.

Міністр охорони здоров’я Стефен Доннелі сьогодні, 15 вересня, після обіду повідомив, що почувається зле.

Лікарі порадили йому здати тест на Covid-19, на цей час результат тесту ще не відомий.

В уряді повідомили, що міністр вранці був присутній на загальному засіданні, тому прем’єр та усі міністри тимчасово самоізолюються.

Зазначається, що за останню добу в країні виявили 357 нових заражень. Востаннє вищі добові показники реєстрували наприкінці квітня.

Водночас, на відміну від низки країн Європи, Ірландія поки не наблизилася до своїх рекордів «першої хвилі» епідемії - понад 1000 хворих за добу.

Як повідомлялося, у світі станом на 15 вересня зареєстровано майже 29,5 мільйона випадків зараження коронавірусом. Згідно з ними, у світі зафіксовано 29 475 299 випадків зараження коронавірусом, зокрема 933 444 летальних, одужали 21 299 607 людей. У першу четвірку за кількістю інфікованих входять США (6 749 289), Індія (4 930 236), Бразилія (4 349 544) та РФ (1 068 320).