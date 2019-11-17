Голодомор ще не визнаний у світі належним чином, – сенатор США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Укрінформ

Те, що сталося з Україною, можливо, було одним з найперших геноцидів XX століття

Американський сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шумер вважає, що Голодомор ще не набув у світі визнання, яке відповідало б масштабу цієї трагедії.

Про це Шумер заявив під час заходів вшанування пам’яті жертв Голодомору в кафедральному соборі Святого Патріка в Нью-Йорку, передає Укрінформ.

«Сталін намагався знищити український народ та український дух. Але, дякувати Богові, йому не вдалося ні те, ні друге», – наголосив сенатор у своєму виступі.

Чак Шумер нагадав що встановленню історичної справедливості покликаний сприяти Меморіал жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932-1933 рр, відкритий у Вашингтоні 2015 року.

«Те, що сталося з Україною, можливо, було одним з найперших геноцидів XX століття – але не останнім», – зауважив американський політик, наголосивши на важливості щорічного вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Як повідомлялося, 4 жовтня 2018 року Сенат США ухвалив резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. 18 грудня цей документ схвалила Палата представників.

Нагадаємо, провінція Британська Колумбія, що на заході Канади, визнала Голодомор актом геноциду українського народу.