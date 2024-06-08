В авіакатастрофі у США загинув астронавт, який першим облетів Місяць

За штурвалом літака, що впав, був Вільям Андерс, якому на цей час вже виповнилося 90 років

Літак, що належав Андерсу, після невдалого маневру упав у води біля Островів Сан-Хуан

Астронавт Вільям Андерс, один із членів екіпажу «Аполлона-8», який вперше облетів Місяць, розбився в авіакатастрофі. Трагедія сталася в передмісті Сіетла, штат Вашингтон. Про це пише CNN.

Одномоторний літак Beechcraft T-34 Mentor, що належав Андерсу, після невдалого маневру упав у води біля Островів Сан-Хуан в штаті Вашингтон. За штурвалом літака був саме Вільям Андерс, якому на цей час вже виповнилося 90 років.

Астронавт Вільям Андерс, один із членів екіпажу «Аполлона-8», який вперше облетів Місяць (1968р.), розбився в авіакатастрофі. Трагедія сталася в передмісті Сіетла, штат Вашингтон (Джерело: Fox News) pic.twitter.com/cUodn074HM June 8, 2024

«Мій батько загинув в авіакатастрофі на островах Сан-Хуан», – підтвердив смерть свого батька Грегорі Андерс.

Офіс шерифа округу Сан-Хуан повідомив у пресрелізі, що літак впав біля узбережжя острова Джонс.

«Літак старої моделі летів з півночі на південь, а потім впав у воду біля північного краю острова Джонс і затонув», – йшлося у пресрелізі.

Вільям Андерс народився 17 жовтня 1933 року в Гонконзі. Закінчив Військово-морську академію Сполучених Штатів у 1955 році. Після цього був зарахований у ВПС США. Служив пілотом винищувача в ескадрильях перехоплення командування ППО в Каліфорнії та Ісландії.

Вільям Андерс здійснив політ у космос у складі екіпажу «Аполлона-8» фото: NASA

У 1964 році його обрали астронавтом NASA, він служив резервним пілотом для місії Gemini 11 у 1966 році. Також разом із двома іншими астронавтами був у складі екіпажу «Аполлон-8» під час історичної подорожі навколо Місяця.

«Аполлон-8» – це перший космічний корабель з астронавтами, спрямований до Місяця. Політ відбувся 1968 року. Під час експедиції «Аполлон-8» Вільям Андерс зробив одну з найвідоміших фотографій із космосу під назвою «Схід Землі».

Фото із космосу «Схід Землі» фото: NASA

Це одна з найвідоміших фотографій Землі з космосу. Генерал-майор у відставці Вільям Андерс вважав, що ця світлина стала його найважливішим внеском у космічну програму, враховуючи екологічний та філософський вплив, який вона справила.

Вважається, що ця фотографія викликала глобальний екологічний рух продемонструвавши, наскільки крихкою та тендітною виглядає Земля з космосу.

До слова, 28 травня, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико.