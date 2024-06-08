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В авіакатастрофі у США загинув астронавт, який першим облетів Місяць

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В авіакатастрофі у США загинув астронавт, який першим облетів Місяць
За штурвалом літака, що впав, був Вільям Андерс, якому на цей час вже виповнилося 90 років
фото: Flickr

Літак, що належав Андерсу, після невдалого маневру упав у води біля Островів Сан-Хуан

Астронавт Вільям Андерс, один із членів екіпажу «Аполлона-8», який вперше облетів Місяць, розбився в авіакатастрофі. Трагедія сталася в передмісті Сіетла, штат Вашингтон. Про це пише CNN.

Одномоторний літак Beechcraft T-34 Mentor, що належав Андерсу, після невдалого маневру упав у води біля Островів Сан-Хуан в штаті Вашингтон. За штурвалом літака був саме Вільям Андерс, якому на цей час вже виповнилося 90 років.

«Мій батько загинув в авіакатастрофі на островах Сан-Хуан», – підтвердив смерть свого батька Грегорі Андерс.

Офіс шерифа округу Сан-Хуан повідомив у пресрелізі, що літак впав біля узбережжя острова Джонс.

«Літак старої моделі летів з півночі на південь, а потім впав у воду біля північного краю острова Джонс і затонув», – йшлося у пресрелізі.

Вільям Андерс народився 17 жовтня 1933 року в Гонконзі. Закінчив Військово-морську академію Сполучених Штатів у 1955 році. Після цього був зарахований у ВПС США. Служив пілотом винищувача в ескадрильях перехоплення командування ППО в Каліфорнії та Ісландії.

Вільям Андерс здійснив політ у космос у складі екіпажу «Аполлона-8»
Вільям Андерс здійснив політ у космос у складі екіпажу «Аполлона-8»
фото: NASA

У 1964 році його обрали астронавтом NASA, він служив резервним пілотом для місії Gemini 11 у 1966 році. Також разом із двома іншими астронавтами був у складі екіпажу «Аполлон-8» під час історичної подорожі навколо Місяця.

«Аполлон-8» – це перший космічний корабель з астронавтами, спрямований до Місяця. Політ відбувся 1968 року. Під час експедиції «Аполлон-8» Вільям Андерс зробив одну з найвідоміших фотографій із космосу під назвою «Схід Землі».

Фото із космосу «Схід Землі»
Фото із космосу «Схід Землі»
фото: NASA

Це одна з найвідоміших фотографій Землі з космосу. Генерал-майор у відставці Вільям Андерс вважав, що ця світлина стала його найважливішим внеском у космічну програму, враховуючи екологічний та філософський вплив, який вона справила.

Вважається, що ця фотографія викликала глобальний екологічний рух продемонструвавши, наскільки крихкою та тендітною виглядає Земля з космосу.

До слова, 28 травня, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико. 

Теги: трагедія політ літак Вашингтон Місяць

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