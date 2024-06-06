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Спікер Джонсон підтримав зняття обмежень із ЗСУ на використання зброї США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Спікер Джонсон підтримав зняття обмежень із ЗСУ на використання зброї США
Джонсон планує порушити питання зняття усіх обмежень із ЗСУ у розмові з адміністрацією Білого дому
фото: AP

«Я вважаю, що нам потрібно дати Україні зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам»

Часткових дозволів для ЗСУ на використання зброї США від адміністрації Байдена недостатньо. Про це заявив спікер Палати Представників Майк Джонсон у коментарі «Голосу Америки».

За його словами, Вашингтон повинен перестати «займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні». Джонсон планує порушити це питання у розмові з адміністрацією Білого дому.

«Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це», – заявив спікер.

Раніше того ж дня, лідери Демократичної партії у Палаті представників також висловили сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті.

Зокрема, заступник голови фракції демократів у Палаті представників, конгресмен Тед Лю сказав, що підтримує зняття усіх обмежень з української армії щодо використання американської зброї.

А голова фракції Піт Агілар додав, що адміністрація президента США працює над наданням Україні інструментів, необхідних «для ведення війни та перемоги у війні».

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як повідомлялося, Білий дім уточнив цілі, по яких Україна може бити американською зброєю на території РФ.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити. Про це Associated Press повідомив посадовець однієї з країн Заходу на умовах анонімності.

Теги: США партії Вашингтон обмеження

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