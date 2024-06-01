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Здав іспит з 16-ї спроби: історія наполегливого чоловіка, якому вдалося отримати посвідчення водія

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Здав іспит з 16-ї спроби: історія наполегливого чоловіка, якому вдалося отримати посвідчення водія
Адміністраторам сервісного центру МВС пан Ігор обіцяв, що буде уважним водієм
фото: Сервісний центр МВС у Львівській області

Ігор приходив на іспит через кожні 10 днів

У Сервісному центрі МВС Львівської області розповіли історію про справжню наполегливість та цілеспрямованість в бажанні навчитись керувати автомобілем. Так, чоловік здав практичний іспит з 16 спроби. Про це пише пресслужба сервісного центру МВС.

Як розповіли у МВС, чоловік на ім'я Ігор отримав посвідчення водія вперше 2021 року. Втім, протягом терміну дії у два роки вчинив адміністративне правопорушення за яке був позбавлений права керування, а його посвідчення було анульовано.

Згодом він повторно пройшов навчання в автошколі та успішно склав теоретичний іспит.

Пан Ігор, який здав іспит з водіння з 16 спроби
Пан Ігор, який здав іспит з водіння з 16 спроби
фото: Сервісний центр МВС у Львівській області

А от з практичною частиною виявилось складніше – без помилок справитись із завданням вдалось з 16 спроби. Пан Ігор сумлінно приходив на іспит через кожні десять днів. В перервах – готувався, проходив маршрути пішки, інколи робив перерву між іспитами місяць аби краще підготуватись», – ідеться у повідомленні.

«Особисто мені було важко звикнути до нових автомобілів, які якраз з’явились у сервісному центрі МВС. Я навчався на старому авто, а тому Toyota Corolla та Renault Duster для мене були незвичними, я надто хвилювався», – поділився він своїми враженнями.

Адміністраторам сервісного центру МВС пан Ігор обіцяв, що більше не буде порушувати закон та буде уважним водієм.

Раніше Сихівський районний суд Львова визнав 31-річного львів’янина Степана Дусика винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оштрафувавши на 1,7 тис. грн. Чоловік посадив свою 9-річну пасербицю за кермо авто BMW та хизувався цим.

 

Теги: історія закон навчання чоловік Місяць іспит

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