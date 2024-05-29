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У США розбився новий військовий літак F-35: деталі авіакатастрофи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У США розбився новий військовий літак F-35: деталі авіакатастрофи
Пожежники оперативно загасили загоряння
фото з відкритих джерел

Літак був новим і належав Корпусу морської піхоти США

У вівторок, 28 травня, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико. Про це повідомляє ABCNews з посиланням на офіційні джерела.

Зазначається, що єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами. 

Як повідомив журналістам американський чиновник, літак був новим F-35, що належить Корпусу морської піхоти США. 

Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами, який перевозив F-35 з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію, коли сталася катастрофа. Пожежники загасили загоряння.

Нагадаємо, три десятки винищувачів F-16, які Бельгія передасть Україні, можна буде використовувати тільки на українській території. Про це заявив очільник уряду Бельгії Александр Де Кроо.

За словами прем'єра, те саме обмеження стосуватиметься й іншого озброєння, яке бельгійська сторона надаватиме у межах безпекової угоди. До слова, Бельгія готова надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Також перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки.

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Теги: катастрофа США літак навчання озброєння пілот

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