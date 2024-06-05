Компанія Boeing здійснила перший пілотований політ космічного корабля «Старлайнер» (відео)

Запуск «Старлайнера» було здійснено з третьої спроби

Космічний корабель повинен доставити на Міжнародну космічну станцію двох астронавтів

У США відбувся перший пілотований запуск нового багаторазового космічного корабля «Старлайнер». Про це пише Reuters.

Старт відбувся 5 червня з космодрому на мисі Канаверал. Запуск було здійснено з третьої спроби: перші дві довелося відкласти з технічних причин, причому один зі стартів скасували за лічені хвилини до зльоту.

Новий корабель повинен доставити на Міжнародну космічну станцію астронавтів Батча Уілмора і Суні Уільямса. Передбачається, що дорога займе близько доби.

Після прибуття на МКС екіпаж корабля близько тижня проводитиме випробування «Старлайнера», а потім повернеться на Землю для посадки в США. Пілотована капсула, на якій повернуться астронавти, вже одного разу була в космосі під час випробувального польоту і отримала власне ім'я «Каліпсо».

«Старлайнер» створений корпорацією Boeing в рамках програми NASA, що підтримує розробку приватних кораблів, які могли б доставляти американських астронавтів на МКС, створюючи конкуренцію кораблям «Крю Дрегон» корпорації SpaceX і російським «Союзам».

У 2019 році корабель вперше здійснив політ до МКС у безпілотному режимі.

Нагадаємо, американські військові провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, не обладнаної боєзарядом. Пуск здійснено з полігону Ванденберг у штаті Каліфорнія вранці 4 червня.

Раніше стало відомо, що Японія, Франція та Німеччина вирішили створити максимально потужну електромагнітну гармату.