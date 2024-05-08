Росія попри санкції закупила обладнання для літаків на $500 млн – ISW

Виробник винищувачів Су-30 і навчально-бойових літаків Як-130 успішно обходить міжнародні санкції

Росія обходить санкції і з 2022 року закупила з-за кордону компонентів для авіатехніки, зокрема військового призначення, на суму майже $500 млн. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський виробник військових і цивільних літаків «Іркут», який минулого літа перейменувався на «Яковлєв», входить до російського державного оборонного конгломерату «Ростех» успішно обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону з 2022 року.

Російське видання The Moscow Times повідомило, що «Яковлєв», який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, із 2022 року закупив за кордоном військового обладнання на суму майже $500 млн.

Зокрема, Росія відправила літаки Як-130 до Ірану у вересні 2023 року.

«Яковлєв» переважно закуповував компоненти для радіолокаційного обладнання та програмовані контролери для військових літаків. Конкретні назви більшості товарів приховані, у деклараціях вони фігурують як «обладнання військового призначення».

Крім «Яковлєва», військове обладнання за кордоном у 2021-2023 роках викуповували «НУО Машинобудування», що виготовляє ракети, та НВП «Автоматизовані вимірювальні комплекси», що виготовляє вимірювальне обладнання та системи навігації. Кожне підприємство імпортувало обладнання на $25 млн.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба Ради.

Відтепер певні дії, спрямовані на ухилення від санкцій, вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах-членах. Такими злочинами можуть бути допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності.

До слова, російські представники так званих еліт вичищають з «Вікіпедії» дані про санкції, зв'язки з Кремлем, майно і навіть громадянство РФ. Про це йдеться у спільному розслідуванні російського опозиційного видання «Важные истории» і сервісу для моніторингу «Вікіпедії» Wikiganda.