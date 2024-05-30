Частина гравців збірної України вирушила на Євро-2024 до Німеччини

Частина спортсменів приєднається до команди у Львові та Жешуві, легіонери прибудуть у німецький Херцогенаурах

30 травня, на футболістів чекає літак до німецького Нюрнберга, де й розпочнеться тренувальний збір до Євро-2024

Ввечері середи, 29 травня, частина футболістів збірної вирушила до Німеччини з Києва. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Частина гравців збірної України на потязі вирушили до польського Перемишля. Завтра, 30 травня, на футболістів чекає літак до німецького Нюрнберга, де й розпочнеться тренувальний збір до Євро-2024.

На фото, які показала УАФ, можна помітити Георгія Судакова, Володимира Бражка, Олександра Тимчика, Валерія Бондаря, Олександра Сватка, Олександра Зубкова, Юхима Коноплю, Миколу Матвієнка, а також Олександра Зінченка, який напередодні приїхав з Лондона у Київ.

Частина спортсменів приєднається до команди у Львові та Жешуві, легіонери прибудуть у німецький Херцогенаурах.

Нагадаємо, збірна України визначилася зі складом на товариські матчі напередодні Євро-2024 з футболу. Про перелік гравців повідомила Українська асоціація футболу.

До початку чемпіонату Європи команда Сергія Реброва проведе три товариські поєдинки – зі збірними Німеччини, Польщі та Молдови в період 3-11 червня.

До слова, УЄФА дозволила збірним розширити заявку на Євро-2024 із 23 до 26 гравців. Команди повинні надати список футболістів до 7 червня. Раніше УЄФА дозволив учасникам збільшити заявку на Євро-2020 через перевантажений календар, викликаний пандемією Covid-19.