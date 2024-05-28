Скільки заробляють керівники «Суспільного». Офіційні дані

Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, у коментарі «Главкому» зазначила, що на початку війни члени правління добровільно відмовилися від преміювання

Представники топменеджменту каналу скаржаться на те, що їхні колеги на комерційних каналах заробляють значно більше

Щорічне утримання «Суспільного мовлення» обходиться державному бюджету країни у 12,8 млн грн. Зокрема, голова правління за місяць отримує 260-310 тис. грн. доходу, а зарплата членів правління мовника – трохи більше за 200 тис. грн за місяць. Про це йдеться у новому дослідженні «Главкома».

Навколо теми зарплат у «Суспільного» в останні тижні було багато спекуляцій. За даними, які отримав «Главком», із довоєнних часів виплати менеджементу майже не мінялися. Голова правління Микола Чернотицький за 2022 рік одержав 3,51 млн грн доходу, за 2023 рік – 3,52 млн грн, за січень-квітень 2024 року – 1,12 млн грн.

Зарплати членів правління НСТУ, окрім голови їх п’ятеро, трохи більше 200 тис. грн за місяць. Щорічне утримання правління мовника обходиться бюджету 12,8 млн грн.

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У відповіді на запит «Главкома» голова правління Микола Чернотицький зазначає: щорічно в бюджеті закладаються кошти за програмою «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії». Водночас Чернотицький зауважує: окремо держава не виділяє додаткові гроші суспільному мовнику на виробництво інформпродуктів у рамках телемарафону.

Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, у коментарі «Главкому» зазначила: у компанії запроваджена грейдингова система оплати праці (посади оцінюються за низкою факторів, наприклад, рівнем відповідальності, умови роботи тощо – «Главком»). На початку війни члени правління добровільно відмовилися від преміювання.

«Змін щодо заробітних плат членів правління наглядова рада не ініціювала, оскільки, зважаючи на рівень заробітних плат на ринку, вони отримують в кілька разів менші заробітні плати порівняно з топ-менеджерами з інших комерційних медіагруп. А НСТУ за кількістю працівників та платформ почасти більша за ці комерційні групи. Рівень зарплат всіх інших працівників на нашій компанії також менший за ринковий», – запевнила голова наглядової ради НСТУ.

Остапа додала: як тільки-но почалося вторгнення РФ, майже половина працівників компанії кілька місяців була у простої. Однак до кінця 2022 року практично всі відновили свою роботу.

Нагадаємо, «Суспільне» розпочинає власне мовлення на Першому каналі. За домовленістю з іншими виробниками телемарафону, це буде в межах розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини».

До слова, виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, що на початку війни Єдиний телемарафон забезпечував правдиве і оперативне інформування, але сьогодні українці хочуть отримувати дещо іншу інформацію. З цієї причини на телемарафон чекає трансформація.

Як повідомлялося, чотири сотні працівників Суспільного заброньовано від мобілізації.