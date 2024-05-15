У Парижі блискавка влучила в літак, який летів над Ейфелевою вежею (фото)

Як зауважили експерти, це явище не є серйозним випробуванням для безпеки пасажирів та пілотів

Пасажири авіарейсу не постраждали

У Парижі в літак, який пролітав над Ейфелевою вежею, влучила блискавка. Інцидент стався 12 травня під час сильної грози. Про це повідомляє BFMTV.

Момент вдалося зафіксувати одному з інтернет-користувачів, який виклав знімки в соціальній мережі X. На одному з них видно, як літак у небі ніби розриває навпіл лінію електричного розряду від удару блискавки.

Як зауважили експерти, це явище не є серйозним випробуванням для безпеки пасажирів та пілотів. Оскільки для того, щоб отримати дозвіл на політ, літак повинен бути сертифікований як «блискавкостійкий». Тож металевий корпус слугує захистом для людей, які перебувають усередині.

Згідно з повідомленням Météo France, минула неділя стала «найбільш грозовим» днем у Франції у 2024 році. По всій країні було зафіксовано понад 21 900 спалахів блискавок. Буревії спричинили інтенсивні зливи, град та селеві потоки. Кілька регіонів на півночі країни постраждали від підтоплення, а неподалік Парижа – у Версалі та Севрі – випав потужний град.

Нагадаємо, у Канаді зафіксовано момент удару блискавки по Boeing 777-300, який злітав у міжнародному аеропорту Ванкувера і прямував до аеропорту «Хітроу» у Лондоні. На борту літака перебувало 500 пасажирів. Про деталі інциденту повідомляєа канадський портал City News Everywere.

У статті вказується, що відео опублікував 19-річний пілот-початківець Ітан Вест. Пілот-початківець зауважив, що відстежив подальший політ Boeing – він вчасно приземлився у аеропорту «Хітроу» у Лондоні. Потім літак оглянули, зауважили на порталі, і з'ясували, що ніяких пошкоджень немає. Також пояснили, що згідно з даними Національної метеорологічної служби США, блискавка влучає у пасажирські літаки один-два рази на рік.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії літак врізався в автівку та спалахнув. Літак, заходячи на посадку, врізався в автомобіль, який стояв уздовж шосе. Унаслідок зіткнення, і літак, і автомобіль швидко спалахнули.