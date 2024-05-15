Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Парижі блискавка влучила в літак, який летів над Ейфелевою вежею (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Парижі блискавка влучила в літак, який летів над Ейфелевою вежею (фото)
Як зауважили експерти, це явище не є серйозним випробуванням для безпеки пасажирів та пілотів
фото: X / Kulik Bertrand

Пасажири авіарейсу не постраждали

У Парижі в літак, який пролітав над Ейфелевою вежею, влучила блискавка. Інцидент стався 12 травня під час сильної грози. Про це повідомляє BFMTV.

Момент вдалося зафіксувати одному з інтернет-користувачів, який виклав знімки в соціальній мережі X. На одному з них видно, як літак у небі ніби розриває навпіл лінію електричного розряду від удару блискавки.

Як зауважили експерти, це явище не є серйозним випробуванням для безпеки пасажирів та пілотів. Оскільки для того, щоб отримати дозвіл на політ, літак повинен бути сертифікований як «блискавкостійкий». Тож металевий корпус слугує захистом для людей, які перебувають усередині.

Згідно з повідомленням Météo France, минула неділя стала «найбільш грозовим» днем у Франції у 2024 році. По всій країні було зафіксовано понад 21 900 спалахів блискавок. Буревії спричинили інтенсивні зливи, град та селеві потоки. Кілька регіонів на півночі країни постраждали від підтоплення, а неподалік Парижа – у Версалі та Севрі – випав потужний град.

Нагадаємо, у Канаді зафіксовано момент удару блискавки по Boeing 777-300, який злітав у міжнародному аеропорту Ванкувера і прямував до аеропорту «Хітроу» у Лондоні. На борту літака перебувало 500 пасажирів. Про деталі інциденту повідомляєа канадський портал City News Everywere.

У статті вказується, що відео опублікував 19-річний пілот-початківець Ітан Вест. Пілот-початківець зауважив, що відстежив подальший політ Boeing – він вчасно приземлився у аеропорту «Хітроу» у Лондоні. Потім літак оглянули, зауважили на порталі, і з'ясували, що ніяких пошкоджень немає. Також пояснили, що згідно з даними Національної метеорологічної служби США, блискавка влучає у пасажирські літаки один-два рази на рік.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії літак врізався в автівку та спалахнув. Літак, заходячи на посадку, врізався в автомобіль, який стояв уздовж шосе. Унаслідок зіткнення, і літак, і автомобіль швидко спалахнули.

Читайте також:

Теги: політ Париж літак інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак зазнав аварії на території Красногвардійського району РФ
У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3 (фото, відео)
19 квiтня, 07:51
Бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах
«Другий літак змушений був розвернутися»: ГУР про збиття російського Ту-22М3
19 квiтня, 10:52
За офіційною інформацією, троє з чотирьох членів екіпажу змогли катапультуватися і таким чином вижити
Чому впав Ту-22М3 і чим він унікальний. Розбір від пілота важкого бомбардувальника
19 квiтня, 19:14
Прем'єр Бельгії наголосив, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків
Бельгія вирішила передати Україні винищувачі F-16: названо терміни
26 квiтня, 20:15
У ніч проти 28 квітня вибухи лунали в Севському районі Брянської області
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
У столиці Грузії пройшов багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів»
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Перші винищувачі F-16 надійдуть в Україні вже цього року
Навчання пілотів на F-16: Повітряні сили повідомили про завершальний етап та розкрили деталі
10 травня, 10:05
На Авдіївському напрямку збито ворожий Су-25
На Донеччині ЗСУ збили російський штурмовик Су-25
11 травня, 17:51
СБУ затримала блогерів, які під час стрімів «зливали» позиції ЗСУ
СБУ затримала блогерів, які під час стрімів «зливали» позиції ЗСУ
10 травня, 13:33

Соціум

У Парижі блискавка влучила в літак, який летів над Ейфелевою вежею (фото)
У Парижі блискавка влучила в літак, який летів над Ейфелевою вежею (фото)
Країни Балтії запускають нову програму працевлаштування для біженців
Країни Балтії запускають нову програму працевлаштування для біженців
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
Скільки українців за кордоном не цікавляться новинами про Україну: неочікувана цифра
Скільки українців за кордоном не цікавляться новинами про Україну: неочікувана цифра
У російському Волгограді сталася пожежа у військовій частині (фото, відео)
У російському Волгограді сталася пожежа у військовій частині (фото, відео)
У Архангельську горить теплохід «М.В. Ломоносов» (відео)
У Архангельську горить теплохід «М.В. Ломоносов» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям
8078
У Канаді неочікувано з'явилося багато нових робочих місць
7789
У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила по району, де безліч багатоповерхівок
6478
Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5179
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
3622
Росіяни масово тікають із популярного турецького курорту

Новини

РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
13 травня, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
13 травня, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
13 травня, 11:08

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua