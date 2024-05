У Парижі блискавка влучила в літак, який летів над Ейфелевою вежею (фото)

У Парижі в літак, який пролітав над Ейфелевою вежею, влучила блискавка. Інцидент стався 12 травня під час сильної грози. Про це повідомляє BFMTV.

Момент вдалося зафіксувати одному з інтернет-користувачів, який виклав знімки в соціальній мережі X. На одному з них видно, як літак у небі ніби розриває навпіл лінію електричного розряду від удару блискавки.

L'orage sur Paris.

En regardant d'un peu plus près sur une de mes images, on voit clairement un avion se faire foudroyer en vol!A plane struck by lightning into the Parisian sky!!#keraunos #meteofrance @Meteovilles #toureiffel #villedeparis #weatherstorm #lachainemeteo #plane pic.twitter.com/SOlYn4Tepk