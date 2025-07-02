В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina

Суд Естонії засудив молдован за підпал ресторану Slava Ukraina: Слідство вказує на замовлення від ГРУ РФ

Харьюський повітовий суд Естонії визнав двох громадян Молдови винними у підпалі ресторану Slava Ukraina в Таллінні у січні цього року та інших злочинах. За версією слідства, ці диверсії були замовлені російськими спецслужбами в рамках гібридної війни РФ проти Естонії та її союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Державна прокуратура Естонії звинуватила молодшого Івана Кіхаяла (1992 р.н.) у шпигунстві та скоєнні диверсійних атак на користь Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ). Старшого Кіхаяла (ред. обвинувачені повні тезки) (1987 р.н.) звинуватили лише у псуванні чужого майна. Слідство встановило, що молодшому було доручено здійснити підпали, організовані в рамках гібридної війни Росії.

Слідство з'ясувало, що з 2023 року представники ГРУ систематично готували та організовували провокації та диверсії на території країн Балтії. Метою цих дій було дестабілізувати внутрішню ситуацію, викликати страх у суспільстві, завдати шкоди об'єктам із символічним значенням та підірвати довіру до держави.

Іван Кіхаял (1992 р.н.) встановив зв'язок з ГРУ не пізніше червня 2024 року. У грудні 2024 року він отримав завдання підпалити магазин COOP у селі Осула. Після невдалої спроби співучасника, Кіхаял особисто підпалив об'єкт 17 січня 2025 року, зафіксувавши це на відео. Вже 23 січня 2025 року на його криптогаманець надійшла винагорода – $1975, що, на думку слідства, підтверджує пряму оплату за скоєний злочин.

Незабаром молодший Кіхаял отримав нове завдання – підпалити ресторан «Слава Україні» у Таллінні. Цей об'єкт був обраний невипадково: його назва та відкрита проукраїнська позиція робили його важливою символічною мішенню в контексті російського вторгнення в Україну. Для цієї операції він залучив свого тезку, Івана Кіхаяла (1987 р.н.). З 27 по 29 січня вони провели розвідку, а в ніч на 31 січня 2025 року здійснили підпал. Старший Кіхаял розбив вікно, розлив пальне і підпалив, а молодший знімав це на відео. Відео підпалу з'явилося на YouTube вже 2 лютого, що, за оцінкою слідства, свідчить про пропагандистську складову операції, спрямовану на залякування.

Прокуратура підкреслила, що ці дії відбувалися в контексті довгострокової стратегії Росії, заснованій на концепції гібридної війни, де країни НАТО, включаючи Естонію, розглядаються як військова загроза, проти яких допустимо використовувати «асиметричні методи» – кібератаки, дезінформацію, підриви та диверсії.

Обвинувачені пішли на угоду зі слідством. Суд затвердив покарання: молодший Кіхаял засуджений до 6,5 років позбавлення волі, а старший отримав 6 місяців ув'язнення і може вийти на волю вже у серпні. Обох чоловіків було затримано в Італії 12 лютого, через 12 днів після підпалу, і з березня вони перебувають під вартою в Естонії.

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в окружному суді.

Нагадаємо, Естонія готова приймати на своїй території військові літаки союзних країн НАТО, здатні нести ядерні боєголовки. Як повідомляє «Главком», про це заявив голова Міноборони країни Ганно Певкур у коментарі газеті Postimees.

За словами міністра, винищувачі F-35, які можуть нести тактичні ядерні бомби, вже бували в Естонії і найближчим часом знову охоронятимуть повітряний простір країни. «Якщо деякі з цих літаків незалежно від країни походження мають можливість нести ядерну зброю подвійного призначення, це ніяк не впливає на нашу позицію щодо прийому F-35. Звичайно, ми готові приймати союзників», – додав він.