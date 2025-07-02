Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina
Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в окружному суді
фото: Priit Mürk/ERR

Суд Естонії засудив молдован за підпал ресторану Slava Ukraina: Слідство вказує на замовлення від ГРУ РФ

Харьюський повітовий суд Естонії визнав двох громадян Молдови винними у підпалі ресторану Slava Ukraina в Таллінні у січні цього року та інших злочинах. За версією слідства, ці диверсії були замовлені російськими спецслужбами в рамках гібридної війни РФ проти Естонії та її союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Державна прокуратура Естонії звинуватила молодшого Івана Кіхаяла (1992 р.н.) у шпигунстві та скоєнні диверсійних атак на користь Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ). Старшого Кіхаяла (ред. обвинувачені повні тезки) (1987 р.н.) звинуватили лише у псуванні чужого майна. Слідство встановило, що молодшому було доручено здійснити підпали, організовані в рамках гібридної війни Росії.

Слідство з'ясувало, що з 2023 року представники ГРУ систематично готували та організовували провокації та диверсії на території країн Балтії. Метою цих дій було дестабілізувати внутрішню ситуацію, викликати страх у суспільстві, завдати шкоди об'єктам із символічним значенням та підірвати довіру до держави.

Іван Кіхаял (1992 р.н.) встановив зв'язок з ГРУ не пізніше червня 2024 року. У грудні 2024 року він отримав завдання підпалити магазин COOP у селі Осула. Після невдалої спроби співучасника, Кіхаял особисто підпалив об'єкт 17 січня 2025 року, зафіксувавши це на відео. Вже 23 січня 2025 року на його криптогаманець надійшла винагорода – $1975, що, на думку слідства, підтверджує пряму оплату за скоєний злочин.

Незабаром молодший Кіхаял отримав нове завдання – підпалити ресторан «Слава Україні» у Таллінні. Цей об'єкт був обраний невипадково: його назва та відкрита проукраїнська позиція робили його важливою символічною мішенню в контексті російського вторгнення в Україну. Для цієї операції він залучив свого тезку, Івана Кіхаяла (1987 р.н.). З 27 по 29 січня вони провели розвідку, а в ніч на 31 січня 2025 року здійснили підпал. Старший Кіхаял розбив вікно, розлив пальне і підпалив, а молодший знімав це на відео. Відео підпалу з'явилося на YouTube вже 2 лютого, що, за оцінкою слідства, свідчить про пропагандистську складову операції, спрямовану на залякування.

Прокуратура підкреслила, що ці дії відбувалися в контексті довгострокової стратегії Росії, заснованій на концепції гібридної війни, де країни НАТО, включаючи Естонію, розглядаються як військова загроза, проти яких допустимо використовувати «асиметричні методи» – кібератаки, дезінформацію, підриви та диверсії.

Обвинувачені пішли на угоду зі слідством. Суд затвердив покарання: молодший Кіхаял засуджений до 6,5 років позбавлення волі, а старший отримав 6 місяців ув'язнення і може вийти на волю вже у серпні. Обох чоловіків було затримано в Італії 12 лютого, через 12 днів після підпалу, і з березня вони перебувають під вартою в Естонії.

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в окружному суді.

Нагадаємо, Естонія готова приймати на своїй території військові літаки союзних країн НАТО, здатні нести ядерні боєголовки. Як повідомляє «Главком», про це заявив голова Міноборони країни Ганно Певкур у коментарі газеті Postimees.

За словами міністра, винищувачі F-35, які можуть нести тактичні ядерні бомби, вже бували в Естонії і найближчим часом знову охоронятимуть повітряний простір країни. «Якщо деякі з цих літаків незалежно від країни походження мають можливість нести ядерну зброю подвійного призначення, це ніяк не впливає на нашу позицію щодо прийому F-35. Звичайно, ми готові приймати союзників», – додав він.

Читайте також:

Теги: Естонія суд росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майже 40% військового бюджету США йде на утримання персоналу
Країни із найбільшим оборонним бюджетом у 2025 році: інфографіка
Вчора, 10:02
Коли Трамп застосує підхід «з позиції сили» до Путіна?
Успіх США на Близькому Сході відкриє Трампу шлях до Путіна
30 червня, 17:14
Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 постраждалих
Наймасштабніші руйнування з початку війни: мер Дніпра розповів про наслідки атаки
24 червня, 18:31
Швидке закінчення війни різко зменшує загрозу того, що США не будуть продавати нам зброю
Перемир'я в Ірані. Попередні наслідки і прогнози щодо України
24 червня, 11:55
Кремль змінив інформаційну тактику
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
12 червня, 05:25
Путін постійно використовує теракти, як одну з ключових переваг
Путін постійно використовує теракти, як одну з ключових переваг
9 червня, 11:13
Знищені російські літаки
Спецоперація «Павутина»: зʼявилися фото пошкоджених літаків на аеродромі «Оленья»
4 червня, 14:05
Річард Кемп припускає, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї
Британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина»
3 червня, 12:29
Наслідки атаки українських дронів по військовому летовищу в Іркутській області РФ. 1 червня 2025 року
«І до Сибіру вже дісталися!». Реакції у Росії на операцію СБУ «Павутина»
2 червня, 15:35

Соціум

В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina
В Естонії засуджено двох громадян Молдови через підпал ресторану Slava Ukraina
Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців
Викрадали мігрантів та просили викуп. Польща затримала українців
Вбивство українки та її дочки у Німеччині: зʼявилися нові деталі
Вбивство українки та її дочки у Німеччині: зʼявилися нові деталі
Росія планує відкрити 15 нових військових вузів: ЦПД пояснив навіщо
Росія планує відкрити 15 нових військових вузів: ЦПД пояснив навіщо
Американські роботодавці скаржаться на працівників-зумерів
Американські роботодавці скаржаться на працівників-зумерів
Італія за три роки планує працевлаштувати майже пів мільйона іноземців
Італія за три роки планує працевлаштувати майже пів мільйона іноземців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
136K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
57K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
32K
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
8642
Місто під Києвом, де ніхто не живе. Який вигляд має закинута кіностудія, де знімали відомі фільми (відео)

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua