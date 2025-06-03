Британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина»

Річард Кемп назвав чотири ймовірні сценарії застосування ядерної зброї Росією у відповідь на операцію «Павутина»

Після успішних українських спецоперацій на російській території, які завдали значної шкоди військовій машині Кремля, Росія «поранена набагато сильніше, ніж Кремль коли-небудь міг собі уявити». Таку думку висловив полковник Річард Кемп, колишній командир британських військ в Афганістані та член Об'єднаного розвідувального комітету та COBRA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dailymail.

Як зазначає видання, на думку Річарда Кемпа, російський диктатор Володимир Путін, найбільше боїться здатися слабким та не залишить такі дії без відповіді.

«Відплата неминуча», – наголосив полковник Кемп. Він припускає, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, розраховуючи, що це продемонструє його «непереможність» і змусить Україну капітулювати. За його словами, такий розрахунок може виявитися правильним, оскільки Європа не має ефективного ядерного стримування.

Полковник Кемп критикує Велику Британію за «ганебну ліквідацію» власного арсеналу тактичної ядерної зброї, яка раніше включала бомби, що скидалися з бомбардувальників ВПС «Вулкан», та балістичні ракети «Ланс». Тепер єдиним ядерним варіантом для Британії є стратегічна ракета катастрофічної потужності, призначена виключно для самооборони, а її застосування як покарання за дії Росії в Україні було б «самогубною ескалацією», що призведе до «глобального голокосту».

Франція, хоч і має тактичну ядерну зброю, також призначила її для крайньої самооборони. Водночас, хоча США та Китай неодноразово попереджали Росію про неприпустимість використання тактичної ядерної зброї, Кемп зазначає, що за президентства Трампа, з його ваганнями щодо захисту Європи, Путін може зважитися на цей ризик.

Чотири сценарії ядерного удару Путіна

Річард Кемп назвав чотири ймовірні сценарії застосування ядерної зброї Росією:

Пряма атака на українську бойову концентрацію : Найімовірніший сценарій – це удар по скупченню танків, артилерії та військ на лінії фронту. Навіть у малонаселеному районі, психологічний ефект від такої атаки буде величезним.

: Найімовірніший сценарій – це удар по скупченню танків, артилерії та військ на лінії фронту. Навіть у малонаселеному районі, психологічний ефект від такої атаки буде величезним. Напад на український аеродром : Цілком імовірним є удар по аеродрому як прямий акт помсти за знищення російських бомбардувальників. Це може призвести до загибелі фахівців НАТО, включно з британськими військовими, які, за чутками, таємно допомагають Україні.

: Цілком імовірним є удар по аеродрому як прямий акт помсти за знищення російських бомбардувальників. Це може призвести до загибелі фахівців НАТО, включно з британськими військовими, які, за чутками, таємно допомагають Україні. Ядерна атака на атомну електростанцію : Один із найжахливіших сценаріїв – це ядерний удар по АЕС. Хоча радіація від самої тактичної зброї не загрожуватиме Західній Європі, радіоактивні опади від пошкодженого реактора завдадуть величезної шкоди навколишньому середовищу, потенційно перевершивши Чорнобильську катастрофу.

: Один із найжахливіших сценаріїв – це ядерний удар по АЕС. Хоча радіація від самої тактичної зброї не загрожуватиме Західній Європі, радіоактивні опади від пошкодженого реактора завдадуть величезної шкоди навколишньому середовищу, потенційно перевершивши Чорнобильську катастрофу. Удар по українському місту: Майже немислима можливість – ядерна бомба, скинута на такі міста, як Одеса чи Київ. Кількість загиблих сягне сотень тисяч, і навіть тоді Путін може повірити, що НАТО не відповість взаємністю.

Полковник Кемп сподівається, що у разі останнього сценарію США відреагують «хірургічним ядерним ударом по Росії». Він зазначив, що Британія «стояла б на боці Америки», що втягнуло б її у відкриту війну з Росією та призвело б до «руйнівного саботажу» проти британської інфраструктури.

Він підкреслив, що це «ціна, яку ми платимо за відсутність належних ядерних засобів стримування». Кемп розкритикував заходи уряду щодо оборонних витрат, заявивши, що вони не досягнуть 3% ВВП до 2034 року, що є «неприйнятним».

«На карту поставлені життя та свобода кожного у Великій Британії. Велика Британія повинна переозброїтися якомога швидше. Ми так само беззахисні перед загрозою тактичної ядерної зброї, як і сама Україна», – підсумував полковник Кемп.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.