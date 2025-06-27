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Естонія готова прийняти літаки НАТО з ядерною зброєю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Естонія готова прийняти літаки НАТО з ядерною зброєю
Винищувач F-35 на авіабазі Емарі, цей тип літака здатний нести як звичайну, і ядерну зброю
фото: Eesti Kaitsevägi

Естонія готова приймати на своїй території літаки союзників

Естонія готова приймати на своїй території військові літаки союзних країн НАТО, здатні нести ядерні боєголовки. Як повідомляє «Главком», про це заявив голова Міноборони країни Ганно Певкур у коментарі газеті Postimees.

За словами міністра, винищувачі F-35, які можуть нести тактичні ядерні бомби, вже бували в Естонії і найближчим часом знову охоронятимуть повітряний простір країни. «Якщо деякі з цих літаків незалежно від країни походження мають можливість нести ядерну зброю подвійного призначення, це ніяк не впливає на нашу позицію щодо прийому F-35. Звичайно, ми готові приймати союзників», – додав він.

9 червня генсек НАТО Марк Рютте на конференції у Великій Британії повідомив про намір країн альянсу в найближчі 4 роки замовити у США 700 літаків F-35. 24 червня Велика Британія оголосила, що придбає 12 нових винищувачів F-35A і приєднається до ядерної місії НАТО.

Нагадаємо, президент Фінляндії оцінив перспективи вступу України в НАТО Україна навряд чи вступить до НАТО найближчим часом, доки президентом США є Дональд Трамп.Глава Фінляндії зазначив, що Київ може стати членом Альянсу у довгостроковій перспективі, однак швидко на це сподіватися непотрібно.

До слова, отримані на саміті НАТО в Нідерландах заяви про підтримку Києва не зможуть покращити складне становище України. 

Аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що «НАТО намагається використати шарм», щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці та зберегти підтримку для України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.Зустріч відбулася на полях Саміту НАТО. Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію, за всі зусилля для досягнення справедливого й сталого миру.

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент Марк Рютте НАТО Естонія ядерна зброя

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