Естонія готова прийняти літаки НАТО з ядерною зброєю

Винищувач F-35 на авіабазі Емарі, цей тип літака здатний нести як звичайну, і ядерну зброю

Естонія готова приймати на своїй території літаки союзників

Естонія готова приймати на своїй території військові літаки союзних країн НАТО, здатні нести ядерні боєголовки. Як повідомляє «Главком», про це заявив голова Міноборони країни Ганно Певкур у коментарі газеті Postimees.

За словами міністра, винищувачі F-35, які можуть нести тактичні ядерні бомби, вже бували в Естонії і найближчим часом знову охоронятимуть повітряний простір країни. «Якщо деякі з цих літаків незалежно від країни походження мають можливість нести ядерну зброю подвійного призначення, це ніяк не впливає на нашу позицію щодо прийому F-35. Звичайно, ми готові приймати союзників», – додав він.

9 червня генсек НАТО Марк Рютте на конференції у Великій Британії повідомив про намір країн альянсу в найближчі 4 роки замовити у США 700 літаків F-35. 24 червня Велика Британія оголосила, що придбає 12 нових винищувачів F-35A і приєднається до ядерної місії НАТО.

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