В Естонії заявили про гостру нестачу медиків

Естонія зараз – серед трьох країн ЄС з найгіршою ситуацією з коронавірусом

В Естонії зростає кількість інфікованих коронавірусом. Водночас, в країні відчувається велика нестача медперсоналу. Через брак лікарів лікарні оголосили, що будуть приймати тільки термінових пацієнтів. Про це повідомляє ERR.

Виконуюча обов'язки генерального директора Департаменту охорони здоров'я та голова служби невідкладної медичної допомоги Марі-Анн Харма повідомила, що медики повинні бути готові до ситуації, коли кількість людей, які потребують допомоги, перевищуватиме їхні можливості.

«Заходи, які не використовуються в звичайних обставинах, повинні бути введені в систему охорони здоров'я. Це останній засіб перед обмеженням невідкладної допомоги», - сказала Харма.

Вона пояснила, що це означає, що пацієнти, котрі знаходяться в лікарнях на плановому лікуванні, повинні будуть звільнити ліжка для хворих на коронавірус.

«Лікування буде призупинено для всіх пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги», - попередила вона.

Зазначається, що ліжок в лікарнях Естонії поки досить і лікарні можуть прийняти 600 пацієнтів, однак проблема в нестачі медперсоналу.

Естонія зараз – серед трьох країн ЄС з найгіршою ситуацією з коронавірусом. За останніми даними Європейського центру з попередження і контролю захворювань, в Естонії показник захворюваності за останні 14 днів на 100 000 населення становить 1086. Більше - тільки в сусідніх Литві та Латвії, тисячу сто шістьдесят три і 1256 відповідно.

За прогнозами, хвиля епідемії в Естонії продовжить зростати ще наступні 2-3 тижні.

В країні повністю щеплені від коронавірусу бмайже 65% дорослого населення.