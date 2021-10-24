Австрія може запровадити локдаун для невакцинованих

Вакцинованих громадян обмеження не торкнуться

Уряд Австрії розглядає можливість запровадження жорсткого карантину для невакцинованих від коронавірусу людей. Це станеться, якщо навантаження на реанімації для Covid-хворих наблизиться до небезпечного показника. Про це йшлося на зустрічі уряду країни та керівників земель щодо подальшого посилення карантинних обмежень, передає Kurier.

Зазначено, що за умови завантаженості понад 25% ліжок (500) у реанімаціях невакцинованих людям і тим, які ще перехворіли на коронавірус, обмежать доступ до низки закладів, зокрема ресторанів.

Якщо буде зайнято понад 30% ліжок, будуть діяти обмеження на виїзд з місця проживання без поважної причини.

Канцлер Австрії Александр Шалленберг наголосив, що зараз країна перебуває на межі «пандемії невакцинованих».

«Якщо система охорони здоров’я наближатиметься до своїх лімітів, то тоді нам не залишатиметься нічого іншого, як ввести подальші обмеження для людей, які не вакцинувалися чи ще не перехворіли, і ці обмеження стосуватимуться їх участі у суспільному житті країни», – заявив він, додавши, що вакцинованих громадян обмеження не торкнуться.

Також сьогодні стало відомо, яка ефективність Pfizer серед підлітків: результати дослідження 200 тис. осіб.

Нагадаємо, вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

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