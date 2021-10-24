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    До побічних ефектів AstraZeneca додався рідкісний смертельний синдром

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    Синдром Гієна-Барре у вересні був доданий до побічних ефектів вакцини Європейським агентством з лікарських засобів - До побічних ефектів AstraZeneca додався рідкісний смертельний синдром
    Синдром Гієна-Барре у вересні був доданий до побічних ефектів вакцини Європейським агентством з лікарських засобів
    фото з відкритих джерел

    З 600 млн вакцинованих препаратом від AstraZeneca синдромом Гієна-Барре захворіли 833 людини

    До побічних ефектів AstraZeneca додалося рідкісне смертельно небезпечне аутоімунне захворювання – синдром Гієна-Барре, повідомляє газета The Daily Mirror.

    Це захворювання характеризується запальними процесами, порушеннями чутливості і вегетативними розладами – навіть в легких випадках, це захворювання є смертельно небезпечним через небезпеку швидкого розвитку важкої дихальної недостатності або порушення серцевого ритму.

    Синдром Гієна-Барре, крім того, у вересні був доданий до побічних ефектів вакцини Європейським агентством з лікарських засобів.

    Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії додало цей синдром до побічних ефектів тільки зараз.

    З 600 млн вакцинованих препаратом від AstraZeneca синдромом Гієна-Барре захворіли 833 людини.

    Також сьогодні стало відомо, яка ефективність Pfizer серед підлітків: результати дослідження 200 тис. осіб.

    Нагадаємо, вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

    Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

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    Теги: щеплення вакцинація коронавірус
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    До побічних ефектів AstraZeneca додався рідкісний смертельний синдром