До побічних ефектів AstraZeneca додався рідкісний смертельний синдром
З 600 млн вакцинованих препаратом від AstraZeneca синдромом Гієна-Барре захворіли 833 людини
До побічних ефектів AstraZeneca додалося рідкісне смертельно небезпечне аутоімунне захворювання – синдром Гієна-Барре, повідомляє газета The Daily Mirror.
Це захворювання характеризується запальними процесами, порушеннями чутливості і вегетативними розладами – навіть в легких випадках, це захворювання є смертельно небезпечним через небезпеку швидкого розвитку важкої дихальної недостатності або порушення серцевого ритму.
Синдром Гієна-Барре, крім того, у вересні був доданий до побічних ефектів вакцини Європейським агентством з лікарських засобів.
Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії додало цей синдром до побічних ефектів тільки зараз.
З 600 млн вакцинованих препаратом від AstraZeneca синдромом Гієна-Барре захворіли 833 людини.
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