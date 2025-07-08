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В Індонезії вже другу добу триває виверження вулкана (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Індонезії вже другу добу триває виверження вулкана (фото)
фото: AP

Індонезія загалом належить до так званого Тихоокеанського вогняного кільця – регіону з підвищеною вулканічною та сейсмічною активністю

Другу добу в Індонезії триває виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Внаслідок вивердження утворилася велика хмара лави та попелу, що призвело до скасування рейсів і закриття шкіл. Хмари лави та попелу піднялися на висоту до 4 км.

За даними місцевої влади, виверження розпочалося ще опівдні 7 липня. Тоді стовп попелу сягнув 18 км у висоту. Напередодні ввечері вулкан знову активізувався. Вибух викинув лаву та нову хмару попелу, яка піднялася на 13 км.

В Індонезії вже другу добу триває виверження вулкана (фото) фото 1

Є загроза землетрусів, оскільки лава вже заповнює кратер. У регіоні запровадили надзвичайний стан. Жителям і туристам заборонено наближатися до кратера ближче, ніж на 6 км.

Індонезія загалом належить до так званого Тихоокеанського вогняного кільця – регіону з підвищеною вулканічною та сейсмічною активністю.

У потерпілих районах дороги та рисові поля вкрилися шаром сірого попелу. Місцевим жителям радять обмежити перебування на вулиці. Наразі про постраждалих чи загиблих не повідомлялося. Втім, мешканці були змушені надіти маски та залишити свої домівки. Соцмережами поширюються фото й відео, на яких видно, як люди тікають під дощем з попелу та гарячого гравію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що туристка вижила після падіння у кратер активного вулкана у Індонезії.

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Теги: вулкан Індонезія

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