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В Ісландії розпочалось виверження вулкана: влада евакуює людей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Ісландії розпочалось виверження вулкана: влада евакуює людей
На ісландському півострові Рейк'янес виверження вулкана
фото із відкритих джерел

RUV: на ісландському півострові Рейк'янес почалося виверження вулкана

Виверження вулкана зафіксували на ісландському півострові Рейк'янес. Про це повідомляє телерадіокомпанія RUV. Влада оголосила про екстрену евакуацію міста Гріндавік та геотермального спа-комплексу «Блю-Лагун».

Стихійне лихо почалося о 23:24 20 листопада (2:24 за київським часом 21 листопада). При цьому через близьке розташування до вододілу лава не тече у напрямку Гріндавіка.

Виверження на півострові Рейкьянес
Виверження на півострові Рейкьянес
afarTV

«Норвезьке метеорологічне агентство звертає увагу на те, що сейсмічна активність не зросла за кілька тижнів до виверження, як під час останніх вивержень. Це може свідчити про зміну характеру вивержень. З огляду на ритм виверження в перші години, інфраструктурі за межами Ґріндавікурвегару небезпека не загрожує», – йдеться у публікації.

Місцева інфраструктура та мешканці внаслідок інциденту, попередньо, не постраждали. Загалом в Ісландії зареєстровано 33 активні вулканічні системи.

Теги: вулкан Ісландія інфраструктура влада небезпека виверження

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