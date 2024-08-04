У Сицилії знову прокинувся вулкан Етна (відео)

Висота хмари вулканічного попелу й диму Етни досягла 10 км заввишки

У ніч проти 4 серпня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Через це деякі авіарейси аеропорту міста Катанія скасовані. Про це повідомляють Corriere della Sera, ANSA та Euronews.

Від ночі 4 серпня висота хмари вулканічного попелу й диму Етни досягла 10 км заввишки. Це погіршує видимість для пілотів. Деякі рейси Міжнародного аеропорту Катанія, найпопулярнішого аеропорту Сицилії, скасовані або перенаправлені в інші аеропорти острова, такі як Палермо і Комісо. Керівництво аеропорту порадило пасажирам звертатися до авіакомпаній для отримання інформації про свої рейси.

Сусідні міста також засипало чорним вулканічним попелом після того, як минулої ночі почалося виверження кратера Ворагіне.

До відома, Катанія розташована на східному узбережжі Сицилії біля підніжжя гори Етна, найактивнішого вулкана Європи, який особливо активний останні п'ять років. Хоча Етна вивергається часто, лава не досягала прилеглих міст із 1800-х років. На Етні понад 200 кратерів, і коли один із них вивергається, чорний вулканічний попіл засипає Катанію, а також навколишні міста і села.

Зазначимо, що Етна проявляє активність уже вп’яте за місяць. До сьогодні вулкан вивергався востаннє 23 липня.