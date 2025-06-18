В Індонезії «прокинувся» вулкан Левотобі Лакі-лакі
Хмара попелу досягла приблизно 11 км над вершиною вулкана, але згодом її висота зросла до понад 16 км
В Індонезії 17 червня сталося потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі, розташованого на острові Флорес. Як повідомляє Reuters, стовп вулканічного попелу піднявся на висоту до 16 кілометрів, передає «Главком».
За даними місцевих вулканологів, активність розпочалася о 12:35 за київським часом. Спершу хмара попелу досягла приблизно 11 км над вершиною вулкана, але згодом її висота зросла до понад 16 км. Вулкан має дві вершини та сягає висоти 1 584 м.
У соцмережах активно поширюють відео виверження, на яких видно густий сірий стовп попелу у формі гриба, що здіймається з жерла.
На острові Флорес, Індонезія, «прокинувся» місцевий вулкан Левотобі Лакі-лакі pic.twitter.com/gbO4OQAuEs— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025
Повідомлень про загиблих чи пошкодження наразі не надходило. Однак через загрозу подальшої активності рівень небезпеки було підвищено до найвищого. Фахівці застерігають про ризик виникнення потоків лави у разі сильних дощів.
Місцеву громаду та туристів закликали триматися на відстані не менше 7 км від кратера, а також використовувати захисні маски, щоб уникнути впливу вулканічного пилу.
Нагадаємо, що попереднє виверження цього ж вулкана сталося в травні. Індонезія загалом належить до так званого Тихоокеанського вогняного кільця – регіону з підвищеною вулканічною та сейсмічною активністю.
Нагадаємо, в Італії, на найбільшому в Середземному морі італійському острові Сицилія, прокинувся найвищий діючий у Європі вулкан Етна. Влада заявила, що наразі небезпеки для населення немає. Як передає «Главком», про це повідомляють італійські медіа.
За попередніми даними, розпечений матеріал залишився у віддаленій і незаселеній долині Валле-дель-Леоне, і з метою безпеки рівень авіаційного попередження був підвищений до червоного.
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