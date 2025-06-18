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В Індонезії «прокинувся» вулкан Левотобі Лакі-лакі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Індонезії «прокинувся» вулкан Левотобі Лакі-лакі
Вулкан Левотобі Лакі-лакі
фото: соціальні мережі

Хмара попелу досягла приблизно 11 км над вершиною вулкана, але згодом її висота зросла до понад 16 км

В Індонезії 17 червня сталося потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі, розташованого на острові Флорес. Як повідомляє Reuters, стовп вулканічного попелу піднявся на висоту до 16 кілометрів, передає «Главком».

За даними місцевих вулканологів, активність розпочалася о 12:35 за київським часом. Спершу хмара попелу досягла приблизно 11 км над вершиною вулкана, але згодом її висота зросла до понад 16 км. Вулкан має дві вершини та сягає висоти 1 584 м.

У соцмережах активно поширюють відео виверження, на яких видно густий сірий стовп попелу у формі гриба, що здіймається з жерла.

Повідомлень про загиблих чи пошкодження наразі не надходило. Однак через загрозу подальшої активності рівень небезпеки було підвищено до найвищого. Фахівці застерігають про ризик виникнення потоків лави у разі сильних дощів.

Місцеву громаду та туристів закликали триматися на відстані не менше 7 км від кратера, а також використовувати захисні маски, щоб уникнути впливу вулканічного пилу.

Нагадаємо, що попереднє виверження цього ж вулкана сталося в травні. Індонезія загалом належить до так званого Тихоокеанського вогняного кільця – регіону з підвищеною вулканічною та сейсмічною активністю.

Нагадаємо, в Італії, на найбільшому в Середземному морі італійському острові Сицилія, прокинувся найвищий діючий у Європі вулкан Етна. Влада заявила, що наразі небезпеки для населення немає. Як передає «Главком», про це повідомляють італійські медіа. 

За попередніми даними, розпечений матеріал залишився у віддаленій і незаселеній долині Валле-дель-Леоне, і з метою безпеки рівень авіаційного попередження був підвищений до червоного.

Теги: вулкан Індонезія виверження

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