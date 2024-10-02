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На Філіппінах вивергається вулкан Таал (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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На Філіппінах вивергається вулкан Таал (відео)
Попри розташування вулкана на висоті всього 311 метрів, він може бути смертоносним
скріншот з відео

Евакуацію внаслідок виверження не оголошували

Філіппінський вулкан Таал поблизу столичного регіону вивергнувся, викинувши стовп пари висотою понад 2 км (1,24 милі), повідомило в середу сейсмологічне агентство, пише Reuters.

Тааль є одним із найменших діючих вулканів у світі. Деякі з його попередніх вивержень вплинули на столицю та авіасполучення. Вулкан розташований у великому озері поблизу міста Тагайтай у провінції Кавіте.

Керівник сейсмологічного агентства Тересіто Баколкол описав виверження Тааля як фреатомагматичне – магма взаємодіє із водою і утворює шлейф пари.

Баколкол сказав, що рівень небезпеки після виверження залишався на найнижчому рівні, і що не було жодних повідомлень про постраждалих. Евакуацію внаслідок виверження не оголошували.

Зазначається, що попри розташування вулкана на висоті всього 311 метрів, він може бути смертоносним. Так, у 1911 році виверження Тааля забрало життя понад 1300 людей.

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Теги: вулкан Філіппіни виверження

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