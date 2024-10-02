На Філіппінах вивергається вулкан Таал (відео)

Попри розташування вулкана на висоті всього 311 метрів, він може бути смертоносним

Евакуацію внаслідок виверження не оголошували

Філіппінський вулкан Таал поблизу столичного регіону вивергнувся, викинувши стовп пари висотою понад 2 км (1,24 милі), повідомило в середу сейсмологічне агентство, пише Reuters.

Тааль є одним із найменших діючих вулканів у світі. Деякі з його попередніх вивержень вплинули на столицю та авіасполучення. Вулкан розташований у великому озері поблизу міста Тагайтай у провінції Кавіте.

Керівник сейсмологічного агентства Тересіто Баколкол описав виверження Тааля як фреатомагматичне – магма взаємодіє із водою і утворює шлейф пари.

Баколкол сказав, що рівень небезпеки після виверження залишався на найнижчому рівні, і що не було жодних повідомлень про постраждалих. Евакуацію внаслідок виверження не оголошували.

Зазначається, що попри розташування вулкана на висоті всього 311 метрів, він може бути смертоносним. Так, у 1911 році виверження Тааля забрало життя понад 1300 людей.