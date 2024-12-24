На Гаваях почалося виверження одного із найактивніших вулканів у світі

Безпосередню загрозу становить вулканічний смог, який може досягти населених пунктів з допомогою вітрів

Дим від лави, що вивергається, містить діоксид сірки

Вулкан Кілауеа, який знаходиться на Гавайських островах (США) знову почав виверження. Про це пише USA Today.

Вулкан є одним із найактивніших у світі.

За даними Гавайської вулканічної обсерваторії, безпосередньої небезпеки для жителів немає, оскільки вулканічна активність наразі обмежується територією Національного парку Гавайських вулканів.

Парк, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, охоплює вершини двох найактивніших вулканів світу: Кілауеа та Мауна-Лоа.

Однак влада попереджає, що безпосередню загрозу становить вулканічний смог, який може досягти населених пунктів з допомогою вітрів.

Зазначається, що дим від лави, що вивергається, містить діоксид сірки, подразнювальний газ із різким запахом, який може погіршити симптоми в людей, що страждають на респіраторні захворювання, наприклад, на астму, і серцево-судинні захворювання.

Район, де відбувається виверження, був закритий для відвідування з 2007 року через ризик каменепадів і крихкості стін кратера вулкана.

Нагадаємо, востаннє виверження цього вулкану почалося 29 вересня 2021 року приблизно о 15:20 за місцевим гавайським часом і тривало станом на 3 жовтня.

До слова, виверження вулкана зафіксували на півострові Рейк'янес в Ісландії. Про це повідомляє телерадіокомпанія RUV. Влада оголосила про екстрену евакуацію міста Гріндавік та геотермального спа-комплексу «Блю-Лагун».