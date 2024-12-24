Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Гаваях почалося виверження одного із найактивніших вулканів у світі

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Гаваях почалося виверження одного із найактивніших вулканів у світі
Безпосередню загрозу становить вулканічний смог, який може досягти населених пунктів з допомогою вітрів
фото: Reuters

Дим від лави, що вивергається, містить діоксид сірки

Вулкан Кілауеа, який знаходиться на Гавайських островах (США) знову почав виверження. Про це пише USA Today.

Вулкан є одним із найактивніших у світі.

За даними Гавайської вулканічної обсерваторії, безпосередньої небезпеки для жителів немає, оскільки вулканічна активність наразі обмежується територією Національного парку Гавайських вулканів.

Парк, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, охоплює вершини двох найактивніших вулканів світу: Кілауеа та Мауна-Лоа. 

Однак влада попереджає, що безпосередню загрозу становить вулканічний смог, який може досягти населених пунктів з допомогою вітрів.

Зазначається, що дим від лави, що вивергається, містить діоксид сірки, подразнювальний газ із різким запахом, який може погіршити симптоми в людей, що страждають на респіраторні захворювання, наприклад, на астму, і серцево-судинні захворювання.

Район, де відбувається виверження, був закритий для відвідування з 2007 року через ризик каменепадів і крихкості стін кратера вулкана.

Нагадаємо, востаннє виверження цього вулкану почалося 29 вересня 2021 року приблизно о 15:20 за місцевим гавайським часом і тривало станом на 3 жовтня.

До слова, виверження вулкана зафіксували на півострові Рейк'янес в Ісландії. Про це повідомляє телерадіокомпанія RUV. Влада оголосила про екстрену евакуацію міста Гріндавік та геотермального спа-комплексу «Блю-Лагун».

Читайте також:

Теги: вулкан ЮНЕСКО влада виверження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поточний рекорд тримає Білгородська область, де за підписання безстрокового контракту з Міноборони можна отримати 3 млн рублів
Путін вдвічі підняв виплати росгвардійцям за участь у війні проти України
25 листопада, 22:29
Сьогодні додому повернулися ще двоє українських дівчат з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA
Україна повернула з окупації ще двох дітей
26 листопада, 22:51
Для українців і наступного року громадський транспорт у Вільнюсі буде безкоштовним
Українські біженці ще рік матимуть безкоштовну можливість у Литві
29 листопада, 09:14
Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.
Нічна атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
2 грудня, 06:55
Компанія GlobalСonnect повідомила, що пошкодження були виявлені в Еспоо та Віхті на кабелях, розміщених під землею
Між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви інтернет-кабелю
3 грудня, 11:44
Трамп дав велике інтерв'ю у пресі
Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати
9 грудня, 09:30
Правозахисники наголошють, що останнім часом громадяни все частіше повідомляють про те, що поліція порушує закони та права громадян
Громадянський сектор Грузії заявив про «нові форми поліцейського терору»
11 грудня, 16:15
Путін допоміг Асаду втекти із Сирії
Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада
16 грудня, 09:11
Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23
Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)
20 грудня, 09:32

Соціум

На Гаваях почалося виверження одного із найактивніших вулканів у світі
На Гаваях почалося виверження одного із найактивніших вулканів у світі
Макрон затвердив новий уряд Франції, глави МЗС та Міноборони зберегли посади
Макрон затвердив новий уряд Франції, глави МЗС та Міноборони зберегли посади
У Ростовській області в районі військового аеродрому лунають вибухи (відео)
У Ростовській області в районі військового аеродрому лунають вибухи (відео)
У Пермі пролунав вибух у відділенні банку: спалахнула пожежа (відео)
У Пермі пролунав вибух у відділенні банку: спалахнула пожежа (відео)
Скільки «Шахедів» РФ виробляє щомісяця: дані Defense Express
Скільки «Шахедів» РФ виробляє щомісяця: дані Defense Express
Росія почала блокувати YouTube: трафік упав до 20% від норми
Росія почала блокувати YouTube: трафік упав до 20% від норми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
31K
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
19K
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
14K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, традиції та заборони
7180
У Києві оголошено І рівень небезпеки

Новини

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua