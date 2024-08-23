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В Ісландії почалося потужне виверження вулкана: влада евакуює людей (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В Ісландії почалося потужне виверження вулкана: влада евакуює людей (відео)
На південному заході Ісландії почалося виверження вулкана
фото: Björn Oddsson/Civil Protection

RUV: в Ісландії почалося виверження вулкана Сундхнукур

Виверження вулкана Сундхнукур почалося в Ісландії неподалік міста Гріндавік. Про це повідомляє vedur.is із посиланням на представника пожежної служби Гріндавіка Ейнара Свена Йонссона.

Він зазначив, що оголошено евакуацію прилеглого району. Протяжність ущелини, з якої надходить магма, становить 3,9 км. При цьому вулканічна лава рухається зі швидкістю шість кілометрів на годину. Очікується, що пік виверження відбудеться за кілька годин.

«Сейсмоактивність почалася о 20:48 (23:48 за Києвом). Незабаром після з'явилися ознаки деформації і почався лавовий потік. Приблизно через півгодини о 21:26 (00:26 за Києвом) почалося безпосередньо виверження зі східного боку Сундукура», – повідомив журналістам представник метеорологічного бюро Бенедикт Офейгсон.

Як підкреслює телеканал RUV, «лава не тече у бік Гріндавіка», проте штормова погода сприяє поширенню клубів диму та газів від виверження над Гріндавіком та над морем. Лавовий потік продовжує рухатися зі швидкістю 2 км/год на північний захід.Професор геофізики Магнус Тумі Гудмундссон, який облетів зону виверження на гелікоптері берегової охорони, повідомив RUV, що багато може статися найближчим часом, фахівці продовжують спостерігати, а як далеко піде лава, поки не ясно.

Раніше у Росії біля берегів Камчатки РФ стався землетрус та почалося виверження вулкану.  Землетрус магнітудою 7,0 зареєстровано біля берегів Камчатки, за 108 км від Петропавловська-Камчатського, який є адміністративним центром Камчатського краю Росії.

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Теги: вулкан Ісландія влада погода виверження

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