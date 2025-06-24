Туристка вижила після падіння у кратер активного вулкана у Індонезії

Джуліана Марінс втратила рівновагу під час підйому на гору Рінджані і впала у кратер вулкана

Нещасний випадок стався, коли бразилійка через втому відстала від екскурсійної групи

Джуліана з Ріо-де-Жанейро скотилася схилом під час сходження на 3726-метрову гору Рінджані на острові Ломбок, що в Індонезії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sun.

За словами представника поліції Ніколаса Османа, нещасний випадок трапився, коли туристка через втому відстала від групи. «Потерпіла відчула втому. Гід порадив їй відпочити. Однак, коли він повернувся за нею, то жінки вже на місці не було», – пояснив Осман.

Потерпіла послизнулася, скотившись майже 300 метрів схилом, перш ніж зупинитися біля озера Сегара Анак. У кратері вона провела три дні без їжі та води.

Джуліану було видно на кадрах із дрона, коли вона сиділа у вулкані

Коли розпочалися пошуки, рятувальники почули крик жінки та зафільмували її дроном, однак врятувати туристку тоді не вдалося. Вранці наступного дня безпілотники не виявили Джуліану. Наступного дня її знайшли ще нижче, але через погодні умови операцію довелося перервати. Про її стан на цей час нічого невідомо.

Сестра Джуліани, Маріана Марінс, спростувала повідомлення про успішний порятунок: «Ми отримали інформацію, що рятувальна команда доставила Джуліані їжу, воду і теплий одяг. Це неправда. Поки що рятувальники не змогли дістатися до неї, оскільки мотузки були недостатньо довгими, та й погана видимість».

Міністерство закордонних справ Бразилії повідомило, що їхнє посольство в Джакарті направило представників для моніторингу рятувальної операції. Джуліана подорожувала Азією з лютого. Раніше вона відвідала Таїланд, В'єтнам та Філіппіни.

Нагадаємо, в Індонезії 17 червня сталося потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі, розташованого на острові Флорес.

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