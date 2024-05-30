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В Ісландії розпочалося виверження вулкана (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
В Ісландії розпочалося виверження вулкана (відео)
Вулкан знову почав вивергатися – вп'яте з грудня
фото: скриншот відео

Спалах стався на півострові Рейк'янес, де проживає 30 тис. осіб, на південь від столиці Рейк'явіка

Виверження вулкана почалося в другій половині дня після серії землетрусів на північ від Гріндавіка, рибальського містечка з населенням 3800 осіб, яке вже евакуйовано, пише Sky News.

За даними метеорологічного бюро Ісландії, лава здіймалася в небо на висоту близько 50 метрів із тріщини завдовжки приблизно 1,5 милі і продовжувала зростати.

Рейси в і з аеропорту Кеблавік у Рейк'явіку наразі виконуються у звичайному режимі, але пасажирам рекомендується стежити за інформацією про поїздки. За даними поліції, цивільну оборону Ісландії було переведено в стан підвищеної готовності.

В Ісландії проживає майже 400 000 осіб, і вона розташована над гарячою вулканічною точкою в Північній Атлантиці. Острівна держава регулярно спостерігає виверження, з якими у неї є великий досвід боротьби.

Виверження, що сталося в середу, стало восьмим на півострові Рейк'янес із 2021 року, і ця активність є результатом пробудження геологічних систем після 800 років бездіяльності.

Найруйнівніша вулканічна активність в Ісландії останнім часом сталася 2010 року, коли сталося виверження вулкана Ейяфьятлайокудль, яке викинуло величезні хмари попелу, що закрило повітряний простір по всій Європі та призупинило 100 000 рейсів.

Нагадаємо, в Ісландії на півострові Рейк'янес вчетверте за чотири місяці сталося виверження вулкана. Про це пише Associated Press. 

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Теги: вулкан Ісландія держава відео виверження

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