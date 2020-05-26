В Ірландії вперше за два місяці не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу



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Станом на 26 травня загальне число випадків захворювання на Covid-19 в Ірландії складає 24 698

Ірландія зараз перебуває на першій з п’яти стадій послаблення карантинних обмежень, яка почалася 18 травня

В Ірландії вперше з 21 березня за добу не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на своїй сторінці у Twitter.

«Це дуже важливий момент сьогодні. Вперше за добу з 21 березня не зафіксовано жодної нової смерті від Covid-19. Це день надії. Ми переможемо», - йдеться в повідомленні.

Водночас, у міністерстві охорони здоров’я не виключають, що згодом з регіонів надійде уточнена інформація, оскільки на вихідних часто виникає затримка даних.

Кількість нових хворих зросла на 59 осіб, що є одним з найменших показників за останні п’ять днів.

У міністерстві охорони здоров’я, водночас, застерігають людей від легковажного ставлення до ризику захворіти на тлі зменшення щоденної кількості нових хворих та померлих.

Ірландія зараз перебуває на першій з п’яти стадій послаблення карантинних обмежень, яка почалася 18 травня.

Слід зауважити, що станом на 26 травня загальне число випадків захворювання на Covid-19 в Ірландії складає 24 698, включаючи 1 606 смертей.

До слова, українська Держслужба статистики призупинила публікацію даних про причини смерті громадян.

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