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    У світі

    В Ірландії вперше за два місяці не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу

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    <p>Станом на 26 травня загальне число випадків захворювання на Covid-19 в Ірландії складає 24&nbsp;698</p> - В Ірландії вперше за два місяці не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу

    Станом на 26 травня загальне число випадків захворювання на Covid-19 в Ірландії складає 24 698

    Ірландія зараз перебуває на першій з п’яти стадій послаблення карантинних обмежень, яка почалася 18 травня

    В Ірландії вперше з 21 березня за добу не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу.

    Про це повідомив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на своїй сторінці у Twitter.

    «Це дуже важливий момент сьогодні. Вперше за добу з 21 березня не зафіксовано жодної нової смерті від Covid-19. Це день надії. Ми переможемо», - йдеться в повідомленні.

    Водночас, у міністерстві охорони здоров’я не виключають, що згодом з регіонів надійде уточнена інформація, оскільки на вихідних часто виникає затримка даних.

    Кількість нових хворих зросла на 59 осіб, що є одним з найменших показників за останні п’ять днів.

    У міністерстві охорони здоров’я, водночас, застерігають людей від легковажного ставлення до ризику захворіти на тлі зменшення щоденної кількості нових хворих та померлих.

    Ірландія зараз перебуває на першій з п’яти стадій послаблення карантинних обмежень, яка почалася 18 травня.

    Слід зауважити, що станом на 26 травня загальне число випадків захворювання на Covid-19 в Ірландії складає 24 698, включаючи 1 606 смертей.

    До слова, українська Держслужба статистики призупинила публікацію даних про причини смерті громадян.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658
    Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.
    здоров'я Ірландія смерть коронавірус
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