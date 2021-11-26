В Іспанії видали підручники із «російським» Кримом: Україна відреагувала

Книжку з неправильною інформацією про окупований півострів випустило видавництво «Edelvives»

Посольство нашої держави висловило протест і вимагає вилучити тираж

В Іспанії у шкільному підручнику позначили окупований Крим російським. Українські дипломати просять вилучити весь тираж цих книжок. Про це інформує посольство України в Іспанії.

Таку помилку допустили у підручнику «Соціальні науки» для шостого класу середньої школи. Книжку випустило видавництво «Edelvives».

Посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до Міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки.

У посольстві України в Іспанії порушили питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів. Просять, аби Міносвіти надалі не допускало схвалення таких підручників.

Дипломати звернулись й до українців, аби ті не обмежувались публікаціями у соціальних мережах щодо таких «знахідок».

«Колективні звернення до видавництв, на кшталт «Edelvives», та державних установ роблять свою справу», – підсумували у посольстві.

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