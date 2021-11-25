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    Путін до кінця року має один план: секретар РНБО розкрив задум (відео)

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    На думку Олексія Данилова, підстав для паніки через можлвий напад Росії наразі немає - Путін до кінця року має один план: секретар РНБО розкрив задум (відео)
    На думку Олексія Данилова, підстав для паніки через можлвий напад Росії наразі немає
    фото: скріншот з відео

    «Допоки у світі є Російська Федерація – є загроза», – Данілов

    Російський лідер Володимир Путін має конкретну мету щодо України та західних країн, а усі дії Кремля спрямовані саме на досягнення цієї мети. Йдеться про бажання Путіна зустрітися із президентом США Джо Байденом. Про це в ефірі токшоу «Право на владу» заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

    «У Путіна велике бажання сісти за стіл переговорів із Байденом, бажано цього року, і домовитись про те, що він тут буде панувати. І зараз оця істерія, яка нагнітається – пересування взад-вперед усіх військ, тренування які відбуваються – це все у контексті того, що вони мають домовитись», – вважає Олексій Данілов.

    При цьому, на думку секретаря РНБО, прогнозувати подальші дії керівництва Росії вкрай складно, однак чинна українська влада цілком контролює ситуацію та готова до будь-якого подальшого розвитку подій, оскільки виключати сценарій російського вторгнення не варто.

    «Допоки у світі є Російська Федерація – є загроза», – підсумував Данілов.

    Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

    Очільник МЗС Дмитро Кулеба попередив Путіна: напад на Україну надто дорогого коштуватиме РФ.

    Також відомо, що РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння. Водночас Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною».

    Тим часом сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн. Крім того, напередодні посольство США попередило своїх громадян про військову активність Росії на кордоні з Україною.

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    Теги: міністр РНБО війна Путін Україна Олексій Данілов
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    Путін до кінця року має один план: секретар РНБО розкрив задум (відео)