В Іспанії знайдені мертвими колишній топменеджер російської газової компанії та його родина

Ще один відомий російський газовий чиновник нібито наклав на себе руки після вбивства родини

Зауважимо, що не так давно нібито спочатку вбив свою родину, а потім наклав на себе руки віцепрезидент «Газпромбанку» 51-річний Владислав Аваєв

Уже колишній топменеджер російської газової компанії «Новатек» Сергій Протосеня, його дружина та донька були знайдені неживими в родинному маєтку в Іспанії. Про це повідомили російські ЗМІ.

Тіла трьох людей виявили в місті Льорет-де-Мар ще 19 квітня.

Дружина Протосеня Наталія та його 18-річна дочка померли від отриманих ножових поранень. Тіла лежали всередині будинку.

Труп самого Протосеня силовики виявили в садку. Він повісився. Поруч із тілом лежали сокира та ніж. Поліцейські розглядають версію про те, що чоловік убив найрідніших, а потім наклав на себе руки.

Сам Антон Геращенко висловив думку, що смерть колишнього топ-менеджера великої газової компанії РФ – це продовження путінських «зачисток» і терору.

Зауважимо, що Сергій Протосеня володів статками близько €400 млн та жив у Франції. Сім'я приїхала до Іспанії на великодні свята.

Нагадаємо, що кількома днями раніше у Москві були знайдені мертвими колишній віцепрезидент «Газпромбанку» і його родина.

Тіло топменеджера з вогнепальними пораненнями поліція виявила у квартирі на Університетському проспекті. За попередньою версією слідства Аваєв спочатку вбив своїх дружину і дочку, після чого наклав на себе руки.



