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    В Іспанії знайдені мертвими колишній топменеджер російської газової компанії та його родина

    Ще один відомий російський газовий чиновник нібито наклав на себе руки після вбивства родини - В Іспанії знайдені мертвими колишній топменеджер російської газової компанії та його родина
    Ще один відомий російський газовий чиновник нібито наклав на себе руки після вбивства родини
    фото: Антон Геращенко / Telegram

    Зауважимо, що не так давно нібито спочатку вбив свою родину, а потім наклав на себе руки віцепрезидент «Газпромбанку» 51-річний Владислав Аваєв

    Уже колишній топменеджер російської газової компанії «Новатек» Сергій Протосеня, його дружина та донька були знайдені неживими в родинному маєтку в Іспанії. Про це повідомили російські ЗМІ.

    Тіла трьох людей виявили в місті Льорет-де-Мар ще 19 квітня.

    Дружина Протосеня Наталія та його 18-річна дочка померли від отриманих ножових поранень. Тіла лежали всередині будинку.

    Труп самого Протосеня силовики виявили в садку. Він повісився. Поруч із тілом лежали сокира та ніж. Поліцейські розглядають версію про те, що чоловік убив найрідніших, а потім наклав на себе руки.

    Сам Антон Геращенко висловив думку, що смерть колишнього топ-менеджера великої газової компанії РФ – це продовження путінських «зачисток» і терору.

    Зауважимо, що Сергій Протосеня володів статками близько 400 млн та жив у Франції. Сім'я приїхала до Іспанії на великодні свята.

    Нагадаємо, що кількома днями раніше у Москві були знайдені мертвими колишній віцепрезидент «Газпромбанку» і його родина.

    Тіло топменеджера з вогнепальними пораненнями поліція виявила у квартирі на Університетському проспекті. За попередньою версією слідства Аваєв спочатку вбив своїх дружину і дочку, після чого наклав на себе руки.


    Теги: росія газ смерть
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    В Іспанії знайдені мертвими колишній топменеджер російської газової компанії та його родина