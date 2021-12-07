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    Не поділився грошима? Очільника «Аерофлоту» в окупованому Криму знайшли мертвим

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    Керівника представництва &laquo;Аерофлоту&raquo; в окупованому РФ Криму Роберта Валєєва знайдено мертвим - Не поділився грошима? Очільника «Аерофлоту» в окупованому Криму знайшли мертвим
    Керівника представництва «Аерофлоту» в окупованому РФ Криму Роберта Валєєва знайдено мертвим
    фото: markpereverzev

    Померлий начебто звинувачував у своїй смерті двох людей, які хотіли за його допомогою поділити бюджет «Аерофлоту»

    Керівника представництва російської авіакомпанії «Аерофлот» в окупованому РФ Криму Роберта Валєєва знайдено мертвим. Про це у вівторок, 7 грудня, повідомляє «Интерфакс».

    У пресслужбі перевізника наголосили, що для організації це велика втрата.

    «Просимо поставитися з розумінням, що зараз ми змушені утриматися від будь-яких коментарів з етичних причин та на користь слідства», зауважили там і порадили звертатися до правоохоронних органів для отримання інформації.

    У свою чергу окупаційний «глава» Криму Сергій Аксьонов заявив, що знає про те, що сталося, проте без подробиць.

    «Тут треба слідство просити коментувати, не готовий нічого сказати про причини», – пояснив пособник окупантів.

    Інформоване джерело росЗМІ заявило, що тіло Валєєва виявили в неділю, 5 грудня. За деякими даними, слідство розглядає версію самогубства. Офіційного підтвердження інформації щодо причин смерті співробітника авіакомпанії на даний момент немає.

    Натомість низка інших видань стверджують, що Валєєв покінчив з життям у своєму робочому кабінеті.

    Перед смертю чоловік начебто залишив передсмертну записку у кишені своєї куртки. У прощальному листі він прощався із сім'єю, а також звинувачував у своїй смерті двох людей, які хотіли за його допомогою поділити бюджет «Аерофлоту».

    До слова, напередодні Україна заарештувала ще 13 російських літаків за польоти до окупованого Криму.

    Теги: Крим Росія смерть авіаперевезення самогубство
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    Не поділився грошима? Очільника «Аерофлоту» в окупованому Криму знайшли мертвим