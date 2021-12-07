Не поділився грошима? Очільника «Аерофлоту» в окупованому Криму знайшли мертвим

Померлий начебто звинувачував у своїй смерті двох людей, які хотіли за його допомогою поділити бюджет «Аерофлоту»

Керівника представництва російської авіакомпанії «Аерофлот» в окупованому РФ Криму Роберта Валєєва знайдено мертвим. Про це у вівторок, 7 грудня, повідомляє «Интерфакс».

У пресслужбі перевізника наголосили, що для організації це велика втрата.

«Просимо поставитися з розумінням, що зараз ми змушені утриматися від будь-яких коментарів – з етичних причин та на користь слідства», – зауважили там і порадили звертатися до правоохоронних органів для отримання інформації.

У свою чергу окупаційний «глава» Криму Сергій Аксьонов заявив, що знає про те, що сталося, проте без подробиць.

«Тут треба слідство просити коментувати, не готовий нічого сказати про причини», – пояснив пособник окупантів.

Інформоване джерело росЗМІ заявило, що тіло Валєєва виявили в неділю, 5 грудня. За деякими даними, слідство розглядає версію самогубства. Офіційного підтвердження інформації щодо причин смерті співробітника авіакомпанії на даний момент немає.

Натомість низка інших видань стверджують, що Валєєв покінчив з життям у своєму робочому кабінеті.

Перед смертю чоловік начебто залишив передсмертну записку у кишені своєї куртки. У прощальному листі він прощався із сім'єю, а також звинувачував у своїй смерті двох людей, які хотіли за його допомогою поділити бюджет «Аерофлоту».

До слова, напередодні Україна заарештувала ще 13 російських літаків за польоти до окупованого Криму.