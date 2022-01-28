Молодого бійця ММА знайшли мертвим у власній квартирі

П'єр Люде служив у французькому спецназі

22-річного французького бійця ММА П'єра Люде знайшли мертвим у власній квартирі у Марселі. Про це повідомляє Bloody Elbow.

За даними джерела, 22-річний спортсмен служив у спеціальному загоні поліції. Основна версія – самогубство.

Люде провів два поєдинки на аматорському рівні. Професійна кар'єра французького спортсмена розпочалася у 2017 році. На його рахунку шість перемог та одна поразка. У 2019 році француз провів поєдинок на турнірі M-1 Challenge 101, у якому зазнав поразки від казахстанського бійця Ассу Алмабаєва.

Нагадаємо, зовсім недавно повідомлялося про загибель колишнього бійця UFC та Bellator Майкеля Фалькао.