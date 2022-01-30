У Росії покінчив із собою топ-менеджер «Газпрому»

Леоніда Шульмана знайшли із передсмертною запискою

В елітному селищі Виборзького району Ленінградської області знайшли тіло топ-менеджера транспортної компанії «Газпром ІНВЕСТ» (100-відсоткова «дочка» «Газпрому"). Про це повідомляють російські ЗМІ.

60-річного Леоніда Шульмана знайшли у ванній. Поблизу також лежала передсмертна записка. У зв'язку з цим передбачається, що він наклав на себе руки. У ній росіянин написав, що його «залікували» і він «не хоче бути інвалідом».

За інформацією 78.ru, топ-менеджер довго відновлювався після травми ноги. Чоловіка прооперували, після чого він повинен був додатково використовувати апарат Ілізарова.

У топ-менеджера залишилися син і дочка. У вересні минулого року він розлучився з дружиною.

«Я вас всіх дуже люблю», – йдетьсяув записці загиблого, адресованій близьким.

Російські ЗМІ не оприлюднюють відкрите фото самогубця.

До слова, колишній чемпіон Європи з боксу у надважкій вазі Володимир Вірчис помер у 48 років. Як з’ясувалося, спортсмен наклав на себе руки. Вранці, 28 січня, його повішеним знайшов перехожий в Дніпровському районі Києва.

Раніше стало відомо, що Вірчис звертався по допомогу до друзів.

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