  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Росії покінчив із собою топ-менеджер «Газпрому»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шульман був одним із керівників компанії у Петербурзі - У Росії покінчив із собою топ-менеджер «Газпрому»
    Шульман був одним із керівників компанії у Петербурзі
    фото з відкритих джерел

    Леоніда Шульмана знайшли із передсмертною запискою

    В елітному селищі Виборзького району Ленінградської області знайшли тіло топ-менеджера транспортної компанії «Газпром ІНВЕСТ» (100-відсоткова «дочка» «Газпрому"). Про це повідомляють російські ЗМІ.

    60-річного Леоніда Шульмана знайшли у ванній. Поблизу також лежала передсмертна записка. У зв'язку з цим передбачається, що він наклав на себе руки. У ній росіянин написав, що його «залікували» і він «не хоче бути інвалідом».

    За інформацією 78.ru, топ-менеджер довго відновлювався після травми ноги. Чоловіка прооперували, після чого він повинен був додатково використовувати апарат Ілізарова.

    У топ-менеджера залишилися син і дочка. У вересні минулого року він розлучився з дружиною.

    «Я вас всіх дуже люблю», – йдетьсяув записці загиблого, адресованій близьким.

    Російські ЗМІ не оприлюднюють відкрите фото самогубця.

    До слова, колишній чемпіон Європи з боксу у надважкій вазі Володимир Вірчис помер у 48 років. Як з’ясувалося, спортсмен наклав на себе руки. Вранці, 28 січня, його повішеним знайшов перехожий в Дніпровському районі Києва.

    Раніше стало відомо, що Вірчис звертався по допомогу до друзів.

    Читайте також: Відомий російський комік покінчив життя самогубством
    Теги: ЗМІ Газпром смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії покінчив із собою топ-менеджер «Газпрому»