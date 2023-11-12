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В Італії спіймали лева, який втік із цирку та блукав вулицями

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Італії спіймали лева, який втік із цирку та блукав вулицями
фото з відкритих джерел

Лева шукали на вулицях міста приблизно шість годин

Лев втік із цирку в італійському місті Ладісполі під Римом. Про це повідомив мер Алессандро Грандо, повідомляє Corriere della sera.

«Лев втік із цирку, розташованого на вулиці Медітерранео. Працівники цирку за підтримки правоохоронних органів, які оперативно прибули на місце, ведуть операцію з упіймання тварини. Прохання бути максимально уважними та уникати переміщень аж до нового повідомлення», – заявив Грандо.

За даними Corriere della sera, лева шукали на вулицях міста приблизно шість годин. У пошуках, крім поліції та працівників цирку, брали участь карабінери, автоінспектори та три ветеринари з рушницями, зарядженими патронами з транквілізатором. Для упіймання тварини також задіяли гелікоптер.

Зрештою тварину знайшли, дали заспокійливу. Тепер його заберуть працівники цирку.

«Сподіваюся, цей епізод зможе підняти совість, і ми нарешті зможемо покласти край експлуатації тварин у цирках», – написав мер міста Алессандро Грандо.

Теги: тварини цирк Італія

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