В Італії спіймали лева, який втік із цирку та блукав вулицями

Лева шукали на вулицях міста приблизно шість годин

Лев втік із цирку в італійському місті Ладісполі під Римом. Про це повідомив мер Алессандро Грандо, повідомляє Corriere della sera.

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«Лев втік із цирку, розташованого на вулиці Медітерранео. Працівники цирку за підтримки правоохоронних органів, які оперативно прибули на місце, ведуть операцію з упіймання тварини. Прохання бути максимально уважними та уникати переміщень аж до нового повідомлення», – заявив Грандо.

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За даними Corriere della sera, лева шукали на вулицях міста приблизно шість годин. У пошуках, крім поліції та працівників цирку, брали участь карабінери, автоінспектори та три ветеринари з рушницями, зарядженими патронами з транквілізатором. Для упіймання тварини також задіяли гелікоптер.

Зрештою тварину знайшли, дали заспокійливу. Тепер його заберуть працівники цирку.

«Сподіваюся, цей епізод зможе підняти совість, і ми нарешті зможемо покласти край експлуатації тварин у цирках», – написав мер міста Алессандро Грандо.