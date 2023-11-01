Прем'єр-міністерка Італії стала жертвою російських пранкерів
Російські пранкери Вован та Лексус провели телефонну розмову з Джорджією Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою російських пранкерів, які зателефонували їй та представилися президентом комісії Африканського союзу. Про це пише італійське інформаційне агенство ANSA.
Офіс Мелоні у своїй заяві висловив жаль щодо того, що її обманув самозванець, який видавав себе за голову Комісії Африканського Союзу.
Зазначається, що інцидент відбувся 18 вересня напередодні зустрічі з африканськими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН.
Під час розмови Мелоні, зокрема, натякнула на втому від війни в Україні. «З усіх боків відчувається сильна втома. Наближається момент, коли всі зрозуміють, що нам потрібний вихід», – зазначила вона
Італійська прем’єрка додала, що має кілька ідей, як вирішити цю ситуацію, але вона чекає слушного моменту, щоб викласти їх на стіл.
Розіграли прем'єр-міністерку російські пранкери Вован (Володимир Кузнєцов) і Лексус (Олексій Столяров), які до цього вже телефонували іншим європейським посадовцям.
Нагадаємо, російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, відомі під псевдонімами Вован та Лексус, поспілкувалися з колишнім канцлером ФРН Ангелою Меркель.
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