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Італійська компанія Camozzi працює в окупованому Криму попри війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Італійська компанія Camozzi працює в окупованому Криму попри війну в Україні
Виробничо-логістичний комплекс Camozzi
фото: Camozzi

Італійська компанія Camozzi постачає пневмообладнання для російської промисловости

Італійська компанія Camozzi, яка спеціалізується на виготовленні пневмообладнання, навіть після початку повномасштабного вторгнення продовжила співпрацювати з заводами російської промисловости. Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на судове рішення з російських реєстрів.

У документі згадується замовлення АТ «Тихвинський вагонобудівний завод» (ключовий виробник вагових вагонів в Росії), у компанії ТОВ «Камоцці Пневматика» вже після початку великої війни. Останнє підприємство – офіційний представник італійського концерну Camozzi Group в Росії.

Судове рішення російського суду
Судове рішення російського суду
фото: скріншот
Італійська компанія Camozzi працює в окупованому Криму попри війну в Україні фото 1
фото: скріншот

Зазначимо, Camozzi Group  – міжнародна компанія, заснована в Італії. Один зі світових лідерів у галузі промислової пневматики. На цьому заводі конструюють і виготовляють важке металоріжуче обладнання, фрезерні станки та спеціальне устаткування для обробки великогабаритних деталей.  Компанія має представництва в 78 країнах світу, серед яких залишається Росія, де офіційним дистрибʼютором виступає вже згадана нами «Камоцці Пневматика».

ТОВ «Камоцці Пневматика» має 32 відділення у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Нижньому Новгороді, Казані та інших містах. Серед клієнтів компанії в Росії – заводи військово-промислового комплексу: «Іжорські заводи», «Коломенський завод», «Силові машини», «НПК «Уралвагонзавод» і холдинг «ПетрозаводскМаш». З системи моніторингу російських тендерів відомо, що «Камоцці Пневматика» принаймні у 2018 році постачала запчастини для обробки металу виробнику російських танків «Уралвагонзаводу», а також пневмоциліндри Казанському пороховому заводу. Восени 2022-го року «Камоцці Пневматика» брала участь у виставці обладнання у Москві.

А ще італійці працюють на окупованій Росією українській території. «Механозбиральний завод Камоцці Пневматика» досі працює в окупованому Сімферополі в Криму. На російському сайті з пошуку роботи можна знайти актуальну вакансію системного адміністратора на цей завод.

Компанія російського ВПК – офіційний дилер Camozzi
Компанія російського ВПК – офіційний дилер Camozzi
фото: скріншот

Фінансову звітність ТОВ «Камоцці Пневматика» опублікувала за 2021 рік. Згідно з її результатами, виручка компанії від 2011 р. щороку зростала, і на 2021 р. склала 8,3 млрд рублів. У 2021 році «Камоцці» сплатила 500 млн рублів податків, що на 35% більше, ніж за 2020 рік.

АТ «Тихвинський вагонобудівний завод» здійснює діяльність в стратегічних для Росії галузях: виробництво вантажних вагонів, інжиніринг та сервісне обслуговування. Протягом 2022 та 2023 років ТОВ «Камоцці Пневматика» мало з ним судові спори, а відповідно і співпрацю. Зараз АТ «Тихвинський вагонобудівельний завод» перебуває під санкціями України.

Попри це, італійська компанія Camozzi продовжує свою діяльність на території держави-агресорки, де підтримує військово-промисловий комплекс російської федерації та співпрацює з підсанкційними особами. Компанію неодноразово звинувачували у роботі на агресора. Після кількох публікацій у пресі, компанія таки видалила Росію з офіційного сайту. Однак це не заважає продавати продукцію італійського підприємства на інших ресурсах. Головне – аби товар був у наявності.

Італійська продукція продається на різних російських ресурсах
Італійська продукція продається на різних російських ресурсах
фото: скріншот

«Камоцці Пневматика» напряму торгує із материнською компанією з Італії «Camozzi Automation Spa». За даними міжнародних торговельних баз, після повномасштабного вторгнення італійська компанія поставила російській «Камоцці Пневматика» продукції на $61 млн. Більшість товарів – це фітинги для труб, вироби з алюмінію та пластмаси. Проте також «Камоцці Пневматика» за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну завезла в Росію силові установки та пневматичні двигуни на $3,6 млн.

Питання про співпрацю з Росією ми напряму поставили компанії Camozzі. Команда Trap Aggressor звернулася безпосередньо до головного офісу компанії в Італії, але відповіді так і не отримали.

Нагадаємо, в Латвії розпочали перевірку інформації в ЗМІ щодо постачання мікросхем російським військовим заводам.

Раніше Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

Читайте також: Санкції в дії. Перспективи для Росії досить сумні
Теги: росія санкції війна Італія

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