Головна Світ Політика
search button user button menu button

До Конгресу США увірвалися активісти під час обговорення фінансової допомоги Україні та Ізраїлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Конгресу США увірвалися активісти під час обговорення фінансової допомоги Україні та Ізраїлю
Протестувальники засуджували американських чиновників за підтримку «геноциду палестинців у Газі»
фото: Reuters

Крики мітингувальників було чути перед початком трансляції, людей вивели служби правопорядку

Сьогодні, 31 жовтня, в будівлю Конгресу США прорвалися протестувальники, коли там обговорювали фінансову допомогу для України та Ізраїлю. Мітингарі вимагали «припинити вогонь у Газі». Про це пише Reuters.

Крики мітингувальників було чути перед початком трансляції, людей вивели служби правопорядку.

Як зазначається, протестувальники засуджували американських чиновників за підтримку «геноциду палестинців у Газі». Люди, яким вдалося увірватися в будівлю Конгресу, тримали таблички, а свої руки пофарбували в червоний, ніби у крові. Вони вигукували, серед іншого, «Припиніть вогонь негайно!», «Захистіть дітей Гази!», а також «Палестинці – не тварини!» й «Хай живе Газа!».

31 жовтня в Конгресі виступили державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін. Вони виголосили промови перед комітетом з асигнувань Сенату. Темою розгляду була екстрена додаткова допомога від президента Джо Байдена Україні, Ізраїлю, Тайваню та охороні американського кордону – у розмірі $106 млрд.

Раніше повідомлялося, що у Гарварді розгорівся скандал через студентів, які підтримують ХАМАС.

Теги: міністр активісти скандал тварини ХАМАС Ентоні Блінкен

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тель-Авів після ракетного удару. 7 жовтня 2023 року
І в Ізраїлю, і в України одні й ті ж вороги. Коли ми переможемо…
7 жовтня, 21:58
Сектор Газа зазнав авіаударів з боку Ізраїлю, після терористичної атаки ХАМАСу
Чому Єгипет не відкриє кордони з Сектором Гази?
16 жовтня, 09:13
Чехи нарікають на брак персоналу на підприємствах
Чехії бракує робочих рук: міністр праці уже має рішення
7 жовтня, 12:22
У ізраїльських містах фіксують прильоти
ХАМАС знову атакує Ізраїль ракетами, є поранені
7 жовтня, 20:47
29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єр
Син прем’єра Ізраїлю пішов на війну
11 жовтня, 08:52
У місті Ашкелон на півдні Ізраїлю через влучання ракет горять автівки
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
7 жовтня, 14:25
Американському чиновнику було важко говорити та коментувати зображення про загиблих та поранених в Ізраїлі
Кірбі розплакався, коментуючи події в Ізраїлі (відео)
10 жовтня, 15:52
Ріші Сунак зібрався до Ізраїлю
Після Байдена Ізраїль чекає на візит ще одного гостя
19 жовтня, 07:20
Система «Залізний промінь» здатна знищувати ракети за допомогою лазера
Ізраїль використає першу у світі лазерну систему протиповітряної оборони
27 жовтня, 07:02

Політика

Глава Пентагону пояснив, чим загрожує НАТО перемога Росії у війні
Глава Пентагону пояснив, чим загрожує НАТО перемога Росії у війні
США допускають атаку ХАМАСу на свої території
США допускають атаку ХАМАСу на свої території
До Конгресу США увірвалися активісти під час обговорення фінансової допомоги Україні та Ізраїлю
До Конгресу США увірвалися активісти під час обговорення фінансової допомоги Україні та Ізраїлю
Іран стане головою форуму ООН з прав людини: Міноборони Чехії відреагувало
Іран стане головою форуму ООН з прав людини: Міноборони Чехії відреагувало
Японія підняла в небо винищувачі через російські гелікоптери
Японія підняла в небо винищувачі через російські гелікоптери
Ємен заявив про атаку на Ізраїль
Ємен заявив про атаку на Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
25K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
13K
«Ощадбанк» анонсував приємні зміни для клієнтів
9554
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати
8120
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7901
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту