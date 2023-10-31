До Конгресу США увірвалися активісти під час обговорення фінансової допомоги Україні та Ізраїлю
Крики мітингувальників було чути перед початком трансляції, людей вивели служби правопорядку
Сьогодні, 31 жовтня, в будівлю Конгресу США прорвалися протестувальники, коли там обговорювали фінансову допомогу для України та Ізраїлю. Мітингарі вимагали «припинити вогонь у Газі». Про це пише Reuters.
Крики мітингувальників було чути перед початком трансляції, людей вивели служби правопорядку.
Як зазначається, протестувальники засуджували американських чиновників за підтримку «геноциду палестинців у Газі». Люди, яким вдалося увірватися в будівлю Конгресу, тримали таблички, а свої руки пофарбували в червоний, ніби у крові. Вони вигукували, серед іншого, «Припиніть вогонь негайно!», «Захистіть дітей Гази!», а також «Палестинці – не тварини!» й «Хай живе Газа!».
31 жовтня в Конгресі виступили державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін. Вони виголосили промови перед комітетом з асигнувань Сенату. Темою розгляду була екстрена додаткова допомога від президента Джо Байдена Україні, Ізраїлю, Тайваню та охороні американського кордону – у розмірі $106 млрд.
Раніше повідомлялося, що у Гарварді розгорівся скандал через студентів, які підтримують ХАМАС.
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